Le Land Rover Defender Dakar D7X-R va vrombir dans les dunes
Étroitement basé sur le Defender Octa de série, le Land Rover Defender Dakar D7X-R veut être au rallye-raid ce que la Porsche 718 GT4 est à la compétition sur circuit : une version compétition-client « clés en main » pour ceux qui veulent affronter le Dakar au volant d’un véhicule proche de la série.
D’ici quelques jours, Dacia, Ford et Toyota se battront à nouveau pour la victoire au classement général du Dakar dans les dunes d’Arabie Saoudite. Ils lutteront avec des protos sans aucun rapport avec des véhicules de série, évoluant dans la catégorie reine de la discipline.
Le nouveau Land Rover Defender Dakar D7X-R, lui, ne vise absolument pas la victoire au classement général. Beaucoup plus proche d’un véhicule de série et équipé du même V8 biturbo de 4,4 litres d’origine BMW que l’Octa routier, il a été conçu comme un modèle de compétition-client répondant au règlement de la catégorie « Stock ».
Des équipages qui font rêver
Réhaussé, élargi (de 60 mm) et chaussé de vrais pneus de compétition, ce Defender de course aura droit à des équipages de grande qualité lors du Dakar 2025 : Stéphane Peterhansel et Mika Metge, Sara Price et Sean Berriman ainsi que Rokas Baciuška et Oriol Vidal. Oui, le recordman des victoires du Dakar sera au départ sur l’un de ces engins !
Notez que ce Defender de compétition possède un réservoir de 550 litres au lieu de celui de moins de 100 litres équipant l’Octa de série. Il se trouve que lorsqu’on court dans les dunes d’Arabie Saoudite, il y a moins de stations-essence…
Photos (6)
