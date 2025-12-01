Votre navigateur ne supporte pas le code JavaScript.
Logo Caradisiac    

J'ai compris

Publi info

Land Rover Defender 4

Le Land Rover Defender Dakar D7X-R va vrombir dans les dunes

Dans Sport Auto / Rallye raid

Cédric Pinatel

0  

Étroitement basé sur le Defender Octa de série, le Land Rover Defender Dakar D7X-R veut être au rallye-raid ce que la Porsche 718 GT4 est à la compétition sur circuit : une version compétition-client « clés en main » pour ceux qui veulent affronter le Dakar au volant d’un véhicule proche de la série.

Le Land Rover Defender Dakar D7X-R va vrombir dans les dunes
Ce Defender-là n'est pas conçu pour franchir des trottoirs en ville.

D’ici quelques jours, Dacia, Ford et Toyota se battront à nouveau pour la victoire au classement général du Dakar dans les dunes d’Arabie Saoudite. Ils lutteront avec des protos sans aucun rapport avec des véhicules de série, évoluant dans la catégorie reine de la discipline.

Le nouveau Land Rover Defender Dakar D7X-R, lui, ne vise absolument pas la victoire au classement général. Beaucoup plus proche d’un véhicule de série et équipé du même V8 biturbo de 4,4 litres d’origine BMW que l’Octa routier, il a été conçu comme un modèle de compétition-client répondant au règlement de la catégorie « Stock ».

Des équipages qui font rêver

Réhaussé, élargi (de 60 mm) et chaussé de vrais pneus de compétition, ce Defender de course aura droit à des équipages de grande qualité lors du Dakar 2025 : Stéphane Peterhansel et Mika Metge, Sara Price et Sean Berriman ainsi que Rokas Baciuška et Oriol Vidal. Oui, le recordman des victoires du Dakar sera au départ sur l’un de ces engins !

Oui, il y a quelques outils de navigation en plus de l’arceau tubulaire…
Oui, il y a quelques outils de navigation en plus de l’arceau tubulaire…

Notez que ce Defender de compétition possède un réservoir de 550 litres au lieu de celui de moins de 100 litres équipant l’Octa de série. Il se trouve que lorsqu’on court dans les dunes d’Arabie Saoudite, il y a moins de stations-essence…

Photos (6)

Voir tout
0  

Mots clés :

Commentaires ()

Déposer un commentaire

 

En savoir plus sur : Land Rover Defender 4

Land Rover Defender 4

SPONSORISE

Actualité Land Rover

Voir toute l'actu Land Rover

Toute l'actualité

Voir toute l'actu

Abonnez-vous à la newsletter de Caradisiac

Recevez toute l’actualité automobile

L’adresse email, donnée obligatoire, renseignée dans ce formulaire, est traitée par GROUPE LA CENTRALE en qualité de responsable de traitement.

Cette donnée est utilisée pour vous adresser des informations sur nos offres, actualités et évènements (newsletters, alertes, invitations et autres publications).

Si vous l’avez accepté, cette donnée sera transmise à nos partenaires, en tant que responsables de traitement, pour vous permettre de recevoir leur communication par voie électronique.

Cette donnée est également utilisée à des fins de mesure et étude de l'audience du site, évaluer son utilisation et améliorer ses services ; lutte anti-fraude ; et gestion de vos demandes d'exercice de vos droits.

Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement de ces données, d’un droit de limitation du traitement, d’un droit d’opposition, du droit à la portabilité de vos données et du droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle (en France, la CNIL).

Vous pouvez également retirer à tout moment votre consentement au traitement de vos données.

Pour en savoir plus sur le traitement de vos données : Politique de confidentialité