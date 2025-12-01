Une Citroën DS sur trois roues dans la série télévisée Chips ?

considérée comme avant-gardiste, grâce notamment à sa suspension bien sûr, qui lui permettait de rouler sur trois roues. L’occasion était trop belle pour les scénaristes de « Chips » qui ont trouvé là une bonne occasion d’organiser un contrôle autoroutier cocasse, et pourtant inspirée de faits réels. Explications…

Les suggestions des réseaux sociaux ont du bon. Grâce à elles, nous avons découvert, ou redécouvert pour les plus anciens d’entre nous qui regardaient la télévision au début des années 1980, que la Citroën DS avait joué les stars dans la série Chips. Vous savez, cette série qui relate les aventures de deux amis policiers de la California Highway Patrol de Los Angeles : Jonathan Baker, dit « Jon », et Francis Poncherello, alias « Ponch ».

Dans le neuvième épisode de la première saison, la production n’avait rien trouvé de mieux que de tourner une scène où Jon devait contrôler le conducteur d’une Ds à laquelle il manquait une roue arrière. Une gymnastique que l’architecture particulière de la Citroën, notamment la répartition des masses et la présence d’une suspension hydraulique, permet. La marque au Chevrons a d’ailleurs mis en avant cette aptitude aux USA, plutôt sur circuit comme en témoigne cette vidéo-ci, tandis que certains s’en amusaient sur route ouverte…

Ainsi, aussi incroyable que cela puisse paraître, la scène de Chips serait en fait inspirée d’une histoire vraie, en l’occurrence celle d’André Garnier, concessionnaire français exilé aux USA, qui a rendu folles les autorités locales au volant d’une DS sur 3 roues dans les années 1960, comme le relate dans le détail le site citroenvie.com, ici. Il faut dire que la figure avait de quoi faire parler, et vendre au pays du V8…

Anecdote intéressante à propos de cet épisode de Chips qui évoque cette drôle d’histoire : la vidéo est ici diffusée en version originale américaine et le conducteur, qui parle uniquement français (comme notre facétieux concessionnaire), ne parvient pas à communiquer avec Jon mais seulement Ponch. Et certains se souviendront que dans la version Française, il ne peut se faire comprendre parce qu’il parle… en Espagnol ! Ce qui n’avait aucun sens, hormis celui de doubler la scène dans la langue de Molière…