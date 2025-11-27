Au Brésil, Citroën dévoile encore une nouvelle Basalt

Vous ne connaissez pas la Citroën Basalt ? Rassurez-vous, c’est normal. Sorte de crossover mesurant 4,3 mètres de long, cette berline compacte surélevée est commercialisée dans des marchés comme l’Inde ou le Brésil. Elle repose sur la plateforme « Smart Car » réservée aux modèles à la vocation « low-cost » du groupe Stellantis, déjà utilisée par les Citroën C3/C3 Aircross, Fiat Grande Panda et autres Opel Frontera. Elle n’a pas vocation à arriver chez nous.

L’année dernière, Citroën avait profité d’un événement au Brésil pour dévoiler la Basalt Vision, un concept-car suivi quelques mois plus tard par sa version de série. Cette année, la marque aux chevrons dévoile un nouveau concept-car Basalt Vision au salon de Sao Paulo 2025 !

Une future version au look sportif ?

Cette fois, le but semble de montrer un show-car reprenant la carrosserie de la Citroën Basalt, mais avec des habillages plus « agressifs ». Le véhicule chausse des jantes plus « sportives » et s’équipe de bas de caisses un peu « stylisés ».

Il y a aussi un énorme diffuseur arrière et une double sortie d’échappement chromée. Cette Basalt Vision serait basée sur la Basalt en finition « Dark Edition », le modèle le plus haut de gamme du véhicule de série au Brésil.

130 chevaux sous le capot, pas plus

N’imaginez pas pour autant une motorisation vraiment sportive puisque cette nouvelle Basalt Vision possède un inoffensif trois cylindres essence 1,0 litre turbo de 130 chevaux, connecté à une transmission CVT. Sa version de série arrivera prochainement dans les showrooms de la marque au Brésil (et sans doute dans d’autres marchés), mais jamais en Europe.