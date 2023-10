Smart Car, les voitures électriques pas chères de Stellantis

La Citroën ë-C3 a enfin été présentée de manière officielle. La tant attendue citadine électrique à petit budget du groupe Stellantis respecte sur le papier toutes ses promesses avec son addition de base à 23 300€ qui semble très compétitive quand on la compare aux modèles du marché actuel. Basée sur une évolution de la plateforme CMP commune aux modèles citadins de l’ancien groupe PSA et du nouveau groupe Stellantis (Fiat 600 et Jeep Avenger), la « Smart Car » se réserve à des modèles à la vocation petit budget offrant une déclinaison 100% électrique mais aussi une version thermique.

Et la déclinaison « Smart Car » de la plateforme CMP va donner naissance à une famille complète de sept modèles au sein du groupe Stellantis, comme vient de le préciser Renaud Tourte, responsable du développement de cette nouvelle famille de modèles. Avec très probablement la future Fiat Panda dont le prix doit se situer au même niveau que celui de la Citroën ë-C3, mais aussi une prochaine cousine chez Opel et plusieurs modèles de SUV citadins dont le Citroën C3 Aicross de seconde génération et l’Opel Crossland de seconde génération.

Une plateforme beaucoup moins chère que les variantes STLA

Les modèles du groupe Stellantis basés sur la plateforme Smart Car seront construits en Slovaquie à Trnava mais aussi sur d’autres sites, possiblement en Europe ou au Maroc comme Renaud Tourte l’a dit devant les journalistes de Reuters. 90% des composants de cette plateforme proviennent de pays émergents où les coûts de fabrication sont très bas, ce qui permettra à Stellantis de réussir à garder des prix de vente attractifs. Avec le risque d’être écarté du futur bonus écologique français ? Rappelons que pour ses futurs modèles électriques plus haut de gamme, Stellantis comptera plutôt sur ses plateformes STLA Small (petites voitures), STLA Medium (gammes moyennes comme le Peugeot 3008), STLA Large (grosses voitures) et STLA Frame (utilitaires).