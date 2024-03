Citroën Basalt : le SUV coupé qui n'est pas pour nous

Il est présenté comme un concept pourtant, il semble très proche d’une version de série. D’ailleurs, la marque précise bien que cette Vision « est fidèle au modèle qui se retrouvera dans la rue au deuxième semestre 2024. »

Ce Citroën Basalt, qui n’a aucun lien avec la GS Basalte de 1978, se présente comme un SUV Coupé. L’appellation n’est pas usurpée puisqu’il profite bien d’une chute de pavillon prononcée, dans le prolongement de la lunette arrière.

Ce SUV sera le troisième modèle d’une offensive dans ces deux régions du monde (programme C-Cubed) après les C3 et C3 Aircross. Si la petite Citroën est proche de celle qui foulera nos routes à partir de ce printemps, le SUV est totalement différent puisqu’il peut accueillir jusqu’à sept passagers.

Sans surprise, ce Basalt ne pourra embarquer que cinq personnes. Pour le moment, aucune information technique n’est communiquée, ni même d'image de l'intérieur. La marque indique simplement qu’elle en dira plus en milieu d’année.

Un concurrent potentiel du Renault Arkana ?

De par son look musclé et soigné, ce Citroën Basalt ne passerait pas pour un ovni dans le paysage urbain, bien au contraire, même s'il ne reprend pas tous les codes actuels de la marque comme la signature lumineuse, mais son style est pour le moins soigné. Il est difficile d’appréhender son gabarit, mais il pourrait venir chercher des poux à un certain Renault Arkana.