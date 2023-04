La meilleure voiture française n’est pas vendue en France

L’image d’ouverture vous a certainement donné un indice. Effectivement, il s’agit bien d’une Citroën, une C3 exactement. Le prix « World Urban Car » récompense le modèle de par son attractivité, sa pertinence et sa dimension internationale. Ce prix est décerné par un jury de plus de 100 experts automobiles issus de 32 pays. L’année dernière, c’est la Toyota Yaris Cross qui a été élue.

Pourtant, la Citroën C3 qui a remporté cette récompense est inconnue chez nous. Elle n’a rien à voir avec celle que l’on connaît bien, et que l’on croise tous les jours dans nos contrées depuis 2016.

La C3 en question a été pensée et développée pour les pays émergents. Elle est ainsi commercialisée en Inde et au Brésil et connaît un succès certain. Depuis son lancement à l’été 2022 en Inde, 7 000 exemplaires ont trouvé acquéreur. En Amérique du Sud, 14 000 unités ont été vendues depuis octobre dernier. Ce modèle permet à la marque d’avoir une dimension plus internationale et de réduire sa dépendance vis-à-vis de l’Europe.

À noter par ailleurs que cette C3 a remporté 12 récompenses depuis son lancement. Son look, sa garde au sol surélevée, indispensable dans ces régions du monde, ainsi que son équipement comme l’écran tactile de 10 pouces sont unanimement salués.

Une C3 pertinente pour l’Europe ?

Une C3 bon marché, bien conçue, saluée par la critique, et pourtant indisponible en Europe, serait-ce du gâchis ? La question est posée, d’autant que sa version électrique en ferait une sérieuse concurrente de la Dacia Spring. Cette dernière s’est classée dixième des meilleures ventes pour le premier trimestre 2023, avec 2 % de part de marché. Un score qui aurait de quoi faire réfléchir. Seulement, Citroën ne semble pas enclin à importer une voiture low-cost, avec comme risque de dévaloriser l’image de marque.