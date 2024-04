Citroën ë-Jumpy (2024) : un peu mieux et toujours aussi cher (Essai)

Quatre essais d'un coup ! C'est l'incroyable performance réalisée par un journaliste de Caradisiac en une poignée d'heures seulement ! Ne ménageant pas son courage, le journaliste en question a roulé, roulé, roulé, l'esprit critique toujours en alerte, restant très concentré pour éviter toute confusion… Bon allez, on arrête ! Bien sûr, tout cela n'est pas tout à fait vrai. Le journaliste a en fait réalisé un seul essai… mais qui en valait quatre. C'est ainsi chez Stellantis : si vous testez le Citroën ë-Jumpy, vous essayez aussi le Peugeot e-Expert, l'Opel Vivaro-e et le Fiat E-Scudo. Ce sont les mêmes véhicules, à quelques détails et logos près.

Nous voici donc devant le nouveau Citroën ë-Jumpy. Enfin, nouveau… Le fourgon moyen totalement électrique de la marque ne change pas fondamentalement mais connaît quelques évolutions. Changement extérieur principalement avec une nouvelle face avant, inédite et plutôt originale. La calandre reprend la nouvelle signature de la marque et s'orne de nouveaux projecteurs à LED. À noter qu'il n'y a pas de différence de style entre les modèles électriques et thermiques. Juste quelques discrets passages d'air, masqués sur les électriques, signalent les Jumpy Diesel.

De l'autonomie en plus, pas pour tous

Le nouveau ë-Jumpy garde le moteur électrique de 100 kW (136 chevaux) et laisse le choix entre deux capacités de batterie, 50 kWh (47,7 utile) ou 75 kWh (71,6 utile). Avec la première, l’autonomie reste de 224 kilomètres, comme sur le modèle précédent. Avec la seconde, elle est désormais de 350 kilomètres, soit un gain de 20 kilomètres en cycle combiné. Elle peut même atteindre 450 kilomètres en cycle urbain, explique le constructeur. Le ë-Jumpy 50 kWh s'adresse plus particulièrement aux professionnels de la livraison en zone urbaine par exemple. La version 75 kWh offre plus de polyvalence et autorise de plus longue distance.



Le ë-Jumpy est équipé de série d’un chargeur embarqué de 7,4 kW et un chargeur triphasé de 11 kW est proposé en option. Sur une prise domestique 10A, le temps de recharge est d'une journée pour la 50 kWh et d'environ… 37 heures pour la 75 kWh. Avec une wall-box de 7,4 kW, la recharge intégrale est possible en 6 h 40 pour la batterie de 50 kWh et en 11 h 20 pour la batterie de 75 kWh. Sur une wall-box de 11 kW, il faut 4 h 50 pour recharger la batterie de 50 kWh et 7 h 30 pour la 75 kWh. Enfin, avec un chargeur rapide 100 kW, il suffit d'une quarantaine de minutes pour charger les batteries de 0 à 80 %.

Jusqu'à 1200 kilos de charge utile

Côté utilitaire, c'est comme avant. Les dimensions du Jumpy sont les mêmes que sur les modèles de la génération précédente. Ce fourgon moyen est toujours disponible en deux longueurs, M à 4,98 mètres et XL à 5,33 m. Le volume utile est de 5,3 m3 en M et de 6,1 m3 en XL. La charge utile est de 1 tonne en standard et dépasse les 1200 kilos avec l'option charge utile majorée qui n'est proposée que sur les Jumpy électriques standard (M).

Signalons que ce fourgon moyen existe également avec des motorisations Diesel Blue HDI. Trois puissances sont proposées, 120 et 145 chevaux avec une boîte manuelle à six rapports, et 180 chevaux avec une transmission automatique à 8 rapports, cette boîte pouvant également être associée au 145 chevaux. Le Jumpy existe en fourgon, Combi 9 places, cabine approfondie 5 ou 6 places et plancher cabine.