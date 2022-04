Essai - Fiat E-Scudo (2022) : le cinquième élément

EN BREF Nouvelle génération de Scudo 100% électrique À partir de 35 750 € HT

Coucou le revoilà ! Le fourgon moyen de Fiat redevient Scudo alors qu’il était Talento après avoir été Scudo… Un aller-retour dans le temps qui mérite quelques éclaircissements. Il y a bien longtemps, au mitan des années 90, le Fiat Scudo faisait véhicule commun avec les PSA de l’époque, le Peugeot Expert et le Citroën Jumpy. En 2016, le Fiat change de crémerie et file chez Renault. Le Scudo devient Talento, copie conforme du Renault Trafic. Six ans plus tard, retour au bercail. Le Talento redevient Scudo en revenant chez Stellantis, ex-PSA. Le nouveau Scudo est donc le copier-coller des Peugeot et consorts. Il est le cinquième élément de cette grande famille comprenant le Peugeot Expert, le Citroën Jumpy, l’Opel Vivaro et le Toyota Proace. Tous, et le petit dernier ne fait pas exception, sont doubles : version thermique et version électrique.

Tout cela fait que nous connaissons bien, si ce n’est par cœur, ce nouveau Fiat Scudo, qu’il soit thermique ou électrique… C’est une réplique parfaite des autres, à l’exception habituelle de la calandre. Elle arbore ici un Fiat que l’on ne risque pas de rater. Énorme logo, en toutes lettres, très visible, très lisible. Ajoutez les autres logos, à l’arrière ou sur le volant, et basta. Point d’autres différences.

Trois silhouettes

Le Fiat Scudo comme le E-Scudo sont des fourgons moyens, appelés aussi mid-van. Ils sont déclinés en trois longueurs, Compact à 4,61 m., Standard à 4,96 m et Long à 5,31 m. Outre les vans, ils existent aussi en version cabine approfondie, en Standard et Long, et plancher cabine, en longueur standard uniquement. Les volumes utiles sont de 4,6 m³ pour le Compact, 5,3 m³ pour le Standard et 6,1 m³ pour le Long. Avec l’option Moduwork, qui comprend la banquette trois places à l’avant, la trappe charge longue dans la cloison et le siège passager relevable, ces valeurs gagnent 0,5 m³, la longueur au plancher affichant elle un gain de 1,16 mètre. La différence entre le thermique et l’électrique se situe au niveau des charges utiles. Elles tournent autour d’une tonne pour les E-Scudo et vont jusqu’à 1 400 kilos sur les versions Diesel.

230 ou 330 km d'autonomie

Attardons-nous sur le E-Scudo, version totalement électrique, qui est aussi le deuxième véhicule utilitaire électrique de la marque après le Fiat E-Ducato, récemment lancé sur le marché. Comme pour les autres, le E-Scudo est doté d’une motorisation développant 100 kW au maximum soit environ 136 chevaux. Deux capacités de batteries sont disponibles. 50 kWh pour la première, apportant une autonomie maximale de 230 kilomètres. 75 kWh pour la seconde et une autonomie portée à 330 kilomètres. Ces batteries sont proposées sur tous les fourgons, exception faite de la 75 kWh qui ne peut prendre place sur la version Compact. Pour « faire le plein », deux chargeurs sont proposés. Le premier est un monophasé de 7,4 kW, c’est lui qui est de série. Le second, en option donc, est un triphasé de 11 kW.