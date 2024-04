Les problèmes de bougies les plus courants : comment y remédier ?

Une bougie d'allumage n’est ni plus ni moins qu’un dispositif électrique qui provoque l'inflammation du mélange gazeux dans la chambre de combustion d’un moteur. Cette appellation de « bougie » est due à un ancien système d’allumage où une mèche incandescente provoquait la combustion du carburant, tout comme une bougie permettait d’allumer un feu. La bougie a vu le jour en 1876, et ce bien avant que Bosch ne la combine à une magnéto haute tension pour en arriver à la « bougie » telle que nous la connaissons.

Quelle est l’utilité des bougies d’allumage ?

En bon état les bougies d’allumage ont tendance à se faire oublier. Ces composants essentiels des motorisations essence assurent le démarrage de votre véhicule en provoquant l’indispensable étincelle qui va enflammer le mélange air/carburant dans la chambre de combustion. En outre, elles vont permettre d’éliminer la chaleur générée par cette même chambre de combustion afin d’éviter au moteur de surchauffer.

Le bon état et la qualité des bougies d’allumage sont impératifs pour assurer le parfait fonctionnement d’un moteur en produisant une étincelle d’une qualité irréprochable.

Où se trouvent les bougies d’allumage ?

Ce type de bougies est placé dans les cylindres du moteur d’où l’importance de leur qualité.

Une bougie en bonne santé c’est quoi ?

Lorsque vous la démontez, une bougie en bonne santé est de couleur blanche ou grise. Cet aspect est la garantie que le système de combustion et d’allumage de votre voiture fonctionne parfaitement bien. Pour vous assurer un fonctionnement optimal les bougies doivent être contrôlées une fois par an et au moins tous les 45 000 km, et remplacées dès qu’elles présentent des signes de défaillance.

Quels sont les signes de défaillances des bougies d’allumage ?

Les défaillances des bougies d’allumage peuvent provenir de différents facteurs : usure, surchauffe, huile, détonation, dommages mécaniques, etc.

Un signe d’usure excessive sur une bougie d’allumage se traduit par la détérioration de l’électrode. Qu’il s’agisse de l’électrode interne et/ou externe ce fait peut engendrer des problèmes de démarrage, une fausse combustion lors de l’accélération, sans oublier une augmentation de la consommation de carburant. À terme, l’usure des bougies peut endommager les câbles électriques, les bobines ou le distributeur qui composent l’ensemble du système d’allumage.

La seule solution face à des bougies usées c’est de les remplacer.

L’apparition de résidus jaunâtres ou blancs sur la partie isolante de la bougie signale bien souvent un choc thermique qui a pu faire fondre les dépôts du carburant ainsi que ceux de la chambre de combustion. Là encore, la seule solution consiste à changer les bougies.

Une décoloration de l’isolant de la bougie ou une déformation/usure des électrodes qui peuvent prendre alors une couleur bleu marine se produisent lorsque vous avez eu un problème de surchauffe. Bien souvent ce type de surchauffe signale un souci au niveau du calage et de l’allumage du système de combustion, voire un dysfonctionnement des systèmes de refroidissement et d’échappement. Enfin, si vous avez changé vous-mêmes vos bougies, vérifiez que la spécification de chaleur des nouvelles bougies soit la bonne car le problème peut parfaitement provenir d’une erreur de références des bougies, ce qui est un moindre mal.

L’intérieur sale, obturé par un dépôt cendreux des électrodes, peut être le résultat d’une réaction à l’un ou plusieurs additifs présents dans le carburant ou l’huile utilisé. Mais si le dépôt apparaît du côté de la zone de combustion de la bougie il est possible que vous ayez un problème de soupapes. Mieux vaut vérifier les joints de tige et les guides de soupape. A contrario, si les deux côtés présentent des dépôts, vérifiez immédiatement les segments des pistons. La bougie vous signale dans ce cas un problème au niveau du moteur et non l’inverse.

Un revêtement noir et huileux sur les bougies indique généralement un défaut dans le système de lubrification dû bien souvent à une usure importante du moteur. L’usure va se produire sur les guides des soupapes, les joints des tiges et les segments des pistons.

Des taches grises ou noires apparaissant au niveau de la zone de combustion des bougies se traduisent par des détonations. Ce type de problème peut être dû à un carburant à l’indice d’octane inadéquat qui peut conduire à des fissures sur les isolateurs. Il est impératif de vérifier le fonctionnement du système de refroidissement et d’échappement, surtout au niveau de la vanne EGR et des capteurs de détonation.

De la même façon des dépôts rougeâtres au niveau de la zone de combustion des bougies traduisent le plus souvent une « allergie » aux additifs du carburant. Cela n’affectera en rien le bon fonctionnement de ces dernières mais il est préférable d’éviter de rouler en mode « économique » en choisissant le carburant le moins cher et d’utiliser celui préconisé par le constructeur.

Les bougies donnent des signes de pré-allumage ! Il faut savoir que des fils de bougie mal placés peuvent induire une induction croisée, ce qui entraîne le phénomène, parfois impressionnant. Ce dernier se produit en général lorsque les bougies ont surchauffé ou que leurs électrodes ont fondu. Là encore vérifiez le système EGR, les capteurs de détonation, mais aussi le circuit de refroidissement et veillez à utiliser un carburant conforme aux spécificités de votre motorisation.

La carbonisation se présente par des dépôts mous, généralement noirs, qui traduisent un allumage trop faible, un trop grand apport d’air dans le carburant, ou des bougies trop froides. La carbonisation est un symptôme grave puisqu’elle peut provoquer de fausses explosions au niveau du moteur. Sur des véhicules haut de gamme, disposant d’un système de contrôle informatisé, la fonction « limp home » est souvent le vecteur de la carbonisation. Pour l’éviter il est nécessaire de contrôler l’ordinateur de bord en priorité. Mais pour les véhicules équipés d’un carburateur classique il suffit de vérifier l’état du starter, du ressort, de l’aiguille et du flotteur de l’accélérateur.

Quelles sont les difficultés qui peuvent vous alerter ?

Certains symptômes, reconnaissables lorsque vous conduisez, peuvent vous alerter :

Des difficultés à démarrer à froid.

Une perte de puissance lorsque vous accélérez avec une sensation que votre véhicule a du mal à prendre de la vitesse.

Des ratés au niveau du moteur se traduisant par des à-coups dus au fait que l’étincelle est trop faible ce qui peut provoquer des cliquetis, des claquements ou des soubresauts qui vous donnent l’impression que votre moteur tourne irrégulièrement.

Une consommation excessive de carburant due à une combustion inefficace du mélange air/carburant dans les cylindres.

Quand vérifier vos bougies d’allumage ?

Faires de nombreux trajets sur de courtes distances, ne rouler qu’en zone urbaine, avoir une utilisation inadéquate du moteur qui ne roule systématiquement qu’à très faible vitesse ou au contraire trop longtemps à trop grande vitesse, entraîne une usure prématurée des bougies d’allumage. Sans compter que les additifs utilisés dans les carburants, les dépôts huileux ou les résidus de toutes sortes qui peuvent s’accumuler sur les électrodes jusqu’à les encrasser totalement nécessitent un entretien régulier.

Pour éviter les problèmes il est conseillé de faire vérifier les bougies d’allumage a minima tous les 45 000 km mais mieux vaut profiter de la révision annuelle de votre véhicule pour demander à votre garagiste de contrôler leur état pour optimiser au mieux leur durée de vie.