Citroën C3 Aircross (2023) : le SUV intelligent dont on est privé

D’ici 2035, Citroën a pour objectif de vendre 30 % de ces modèles hors d’Europe. Pour cela, il mise sur les régions et pays émergents comme l’Amérique du Sud, l’Indonésie et l’Inde. Les C5 Aircross et C3 (spécifique à ces marchés) sont les deux premiers modèles à s’aventurer à l’autre bout de la planète, ils seront bientôt rejoints par un SUV.

Il s’agit du C3 Aircross, un engin haut sur patte du segment B, qui mesure 4,32 m de long. À deux centimètres près, il fait la taille du Peugeot 2008, bien connu chez nous. Malgré sa taille raisonnable, il peut embarquer toute une famille puisqu’il offre sept places. En effet, le troisième rang dispose de deux sièges escamotables dans le plancher, ou qu’il est possible d’enlever. Le coffre est tout aussi généreux, il cube entre 482 et 511 litres en configuration cinq places.

Les passagers relégués tout à l’arrière bénéficient de buses d’aérations dédiées, placées au niveau du pavillon. Au total, cinq ports USB sont disséminés dans l’habitacle, les porte-gobelets font aussi office de supports smartphone, et le système d’infodivertissement est à jour. L’écran tactile central mesure 10 pouces et dispose de l’Apple Car Play et d’Android Auto. Quant au conducteur, il a droit à un écran TFT de 7 pouces. Sur ce dernier point, une DS 4 ne fait guère mieux !

Pour le moment, Citroën ne communique pas plus de détails et ne donne aucune information concernant les moteurs. Cependant, l’offre paraît déjà alléchante. Seulement, il y a un hic. Ce C3 Aircross n’est pas prévu pour l’Europe.

Citroën pour la première fois en Indonésie

Comme la C3 « bon marché », il a été conçu pour les pays émergents. Ainsi, il sera produit à Porto Real au Brésil pour un lancement prévu en fin d’année. L’autre site de production est situé à Thiruvallur en Inde, il y sera commercialisé en 2024.

Ces marchés ont un fort potentiel puisqu’au Brésil et en Argentine, le segment B des SUV représente 20,5 % du marché. En Inde, cette proportion atteint même 40 % (tout SUV confondu). Ceux qui mesurent plus de 4 mètres ont vu leur vente augmenter de 32 % en 2022 par rapport à 2021.

Citroën se lance pour la première fois en Indonésie avec ce C3 Aircross. Un pays dans lequel les ventes devraient doubler entre 2021 et 2030. Un marché stratégique d’autant que 70 % des modèles vendus sont des sept places.

De par son volume intérieur, son équipement assurant l’essentiel, et des tarifs certainement très doux, ce Citroën C3 Aircross « low cost » serait pertinent sur le Vieux continent. Pourtant, le constructeur français n’a prévu de proposer une telle offre chez nous.