La Jamais contente rugit encore ce week-end

Cette voiture qui porte le nom le plus improbable de l’histoire de l’automobile est aussi celle qui la première a franchi le cap des 100 km/h. Le 29 avril 1899, route des Noyers à Achères (78), la Jamais contente, pilotée par Camille Jenatzy, atteignait même l’allure record de 105 km/h, propulsée à l’électricité.

La ville d’Achères a donc décidé de célébrer le 125ème anniversaire de l’événement ce samedi 27 avril, avec de multiples animations tout au long de la journée, de 11 à 20 heures. Au programme, des photos souvenirs devant une maquette de la voiture, la projection d’un court-métrage sur l’histoire du record, ou bien encore un rassemblement de voitures anciennes prévu sur la place de la Jamais contente. A noter également, une rencontre (prévue à 17h) avec Jérôme Hallier, auteur du roman Le mécano de la Jamais contente (ed.Flammarion), ouvrage dont Caradisiac vous avait déjà parlé.

Est aussi prévue une conférence intitulée « Histoire d’un record : le record de la Jamais contente et les relations entre la presse et le sport automobile », animée par Yanick Salliot, président des Amis de la Jamais contente. Pour les plus jeunes sont organisés des lectures à la bibliothèque municipale, un atelier créatif pour construire une voiture de course, ainsi qu’un parcours de draisiennes, trottinettes et tricycles. Et pour finir, tout le monde est invité à une lecture-spectacle en musique autour de l’automobile, la vitesse et l’électricité, en accès libre.



Bref, un programme copieux pour faire revivre un fait marquant de l’histoire de l’automobile, qui aurait pu dès le départ faire basculer celle-ci vers l’électricité à une époque où l’on hésitait encore entre celle-ci, la vapeur ou le pétrole.