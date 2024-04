Les indispensables pour vendre rapidement et plus cher sa voiture d’occasion

Mettre en vente son auto ne s'improvise pas et ne se fait pas en cinq minutes. Au contraire, cela demande du temps, de l'organisation et de la méthode. Retrouvez point par point, les éléments essentiels et indispensables. Pour certains des points mentionnés, des liens sont à votre disposition pour approfondir le sujet.

1/ Effectuer un check-up

Il s’agit de la première étape à réaliser. Effectuer une révision est une option payante qui rassure l’acheteur et tranquillise le vendeur. En plus de la simple vidange ou du remplacement des pneus, il est important de ne pas négliger une intervention plus lourde comme la courroie de distribution si l’échéance approche. Souvent négligés, la recharge de la climatisation ou le remplacement du liquide de frein font aussi partie du bon fonctionnement d’une auto.

Le contrôle technique est évidemment une étape importante, et obligatoire si votre auto a plus de quatre ans. Lors d’une transaction, sa validité est de six mois, ce qui laisse théoriquement le temps de la vendre. Avant de vous rendre dans un centre, il existe beaucoup de vérifications que l'on peut effectuer soi-même pour éviter une contre-visite.





2/ Soigner les petits bobos

Une auto qui présente bien est assurément plus vendeuse. Si réparer une aile enfoncée est l’œuvre d’un spécialiste, il y a des choses que l’on peut réaliser soi-même pour faire faire à des coûts raisonnables. Passer un petit coup de polish, estomper une petite rayure avec un produit adapté ou encore effectuer une fine retouche de peinture via un stylo adéquat ne requiert pas des compétences de carrossier.

Vous pouvez aussi faire appel à un professionnel pour débosseler un élément sans devoir le repeindre, c’est parfois possible. Idem pour effacer les impacts de la grêle par exemple. Le coût est bien inférieur à un passage en carrosserie.





3/ Nettoyage en profondeur

Si soigner les petits bobos est conseillé, un bon nettoyage est indispensable, extérieur comme intérieur. Pour l’extérieur, un coup d’éponge est ce qu’il y a de plus efficace par rapport aux rouleaux ou au jet, sans oublier quelques détails qui font la différence comme les intérieurs de porte et de coffre, les joints et les jantes. Pour l’intérieur, un rénovateur plastique est toujours un plus et le shampoing tissu peut franchement aider. L’utilisation d’une brosse à dents ou de coton-tige est fort pratique pour nettoyer les nombreux interstices d’une planche de bord.

Vous pouvez aussi faire appel à un professionnel. Sans aller jusqu’à un detailing complet, différentes enseignes proposent différents forfaits allant de moins de 100 € à plusieurs centaines. La taille de la voiture a également son importance. Cela représente un coût, mais c’est aussi un confort que l’on se paie. Et cela coupe court aux négociations trop importantes sur le prix.

4/ Définir le bon prix

Justement,le prix, c’est le nerf de la guerre. Afficher un modèle à un prix supérieur à celui du marché est le meilleur moyen pour ne pas la vendre. A contrario, le brader n’est pas une solution. Pour trouver le bon compromis et surtout le juste prix, une étude de marché s’impose. Il suffit de se rendre sur les sites de petites annonces et de rechercher l’exemplaire à vendre. Année, kilométrage, finition, moteur, tout doit correspondre. Attention aux options, comme le toit ouvrant ou la sellerie cuir, qui ont leur importance et une influence sur la valeur. Enfin, il y a des paliers qu’il faut éviter de franchir comme 10 000 €, 20 000 € ou 30 000 €. Afficher un tarif à XX 990 € permettra de rester dans les filtres couramment utilisés par les acheteurs.

Vous pouvez bien sûr vous aider d'un outil de cotation. Celui du site La Centrale est gratuit et permet de partir sur une base cohérente, validée ou ajustée par les annonces équivalentes.

5/ Soigner son annonce

C’est une partie qu’il ne faut pas négliger puisqu’elle vous permettra de gagner du temps et de l’énergie. Une annonce est l’équivalent d’une vitrine pour un magasin, elle doit attirer le chaland. Les photos sont donc d’une importante primordiale. Inutile de préciser que l’auto doit être sous son meilleur jour, choisir ensuite un endroit calme et dégagé pour prendre son temps et soigner les images. L’auto doit toujours figurer entièrement sur les photos (profil, face avant, ¾ avant), sans oublier les détails (jante, coffre, planche de bord, sellerie…). Autant être généreux puisque le site de La Centrale permet de poster gratuitement jusqu’à 50 clichés pour tous les particuliers et sans limite de prix de votre bien.

L’autre point essentiel demeure la description (ça c'est sur le bon coin, impossible pour le moment sur La Centrale), qui doit être la plus détaillée possible. N’hésitez pas à indiquer la disponibilité du rapport Histovec et la validité du contrôle technique. Enfin, si votre voiture présente des défauts, il est préférable de les mentionner dans l’annonce plutôt que l’acheteur potentiel les découvre lors de la visite.

Les sites d’annonce restent un moyen efficace, mais il ne faut pas négliger les réseaux sociaux. En parler autour de soi, partager son annonce sur facebook (ou autre) peut aussi se révéler payant, d’autant que ce procédé est vecteur de confiance. Retrouvez notre sujet complet pour réaliser une annonce efficace.

6/ Pourquoi ne pas offrir une garantie mécanique ?

Si votre véhicule n’est plus couvert par la garantie du constructeur, il est possible de souscrire une garantie mécanique, cessible en cas de vente. C’est un argument qui permet de vous différencier et réduit fortement la marge de négociation. Les sociétés proposant ce service ne sont pas nombreuses, mais existent comme Eurola ou Garantip-top par exemple. Toute la voiture n’est pas garantie, l’offre se concentre sur les éléments les plus importants tels que le moteur, la boîte de vitesses, le système de refroidissement, la direction, l’injection ou encore les boîtiers électroniques. La couverture est variable, selon votre choix, allant de trois à douze mois en général. Le coût se limite globalement à 30 € par mois.

7/ Regrouper toutes les factures

La paperasse est rarement une partie de plaisir, mais elle est nécessaire dans notre cas. Les factures sont des preuves irréfutables de l’entretien de l’auto, et un argument de vente indéniable. Voilà pourquoi il est important de toutes les réunir, par ordre chronologique. Entretien, réparation, rapport de contrôle technique doivent y figurer, mais aussi le certificat de non-gage.

Les regrouper sous format numérique est un plus. Cela permettra de les partager auprès d’un acheteur intéressé, mais éloigné géographiquement.

8/ Sécuriser votre transaction

La transaction d’une voiture est souvent un moment un peu délicat, dans lequel se mélange soulagement et inquiétude. Cette inquiétude est légitime puisque les arnaques ne sont pas rares dans le domaine. Faux chèque de banque, faux virements, faux billets, rabattage par SMS ou encore la demande de remboursement de la différence, les méthodes des malfrats sont multiples. Il convient d’être prudent, de ne jamais céder à la pression et d’être attentif aux moindres agissements suspects. Pour vous prémunir d’une éventuelle arnaque, vous pouvez consulter notre sujet complet qui répertorie toutes les éventualités.