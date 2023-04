Préparer sa voiture au Contrôle Technique : toutes nos astuces (légales)

En fin de Terminale, c'est l'examen du bac. À la fin de sa vie, l'examen de conscience, et pour le vainqueur du 100 m en finale des jeux olympiques, c'est l'examen d'urine...

Plus courant, et plus proche de nous, il y a pour nos voitures l'examen des 4 ans, et qui doit ensuite se répéter tous les deux ans : c'est le contrôle technique. Et il faut obtenir un résultat favorable, sous peine de devoir passer une contre-visite, après avoir réalisé les réparations nécessaires. Sans quoi la sanction existe : une contravention de 4e classe, soit 135 € (90 € si paiement sous 15 jours et 30 par télépaiement), et une possible immobilisation de l'auto tant que le contrôle n'est pas réalisé (avec juste le droit d'amener la voiture au centre).

Cet examen reste à chaque fois stressant pour les propriétaires, surtout à mesure que l'âge du véhicule avance. Car une contre-visite, déjà c'est payant, et ça implique d'avoir effectué des frais pour remettre en état. Et parfois, c'est pour pas grand-chose, une pétouille plus ou moins grosse à côté de laquelle on est passé sans la voir.

C'est d'autant plus stressant qu'avec les années, le contrôle technique s'est largement durci. Surtout depuis le mois de mai 2018, année au cours de laquelle sont apparus les "défauts critiques", les fameux qui mènent à l'interdiction de rouler, le soir même du contrôle à minuit.

Depuis 2018, beaucoup plus de défauts soumis à contre-visite !

Mais cette année-là, de nombreux défauts qui étaient auparavant "mineurs", c'est-à-dire simplement signalés, mais non soumis à contre-visite, sont passés dans le camp plus défavorable des défauts "majeurs", qui eux le sont. On est passé, pour les véhicules particuliers, d'environ 190 à environ 470 !

Et c'est là surtout que l'automobiliste lambda peut se faire piéger. Par exemple, avec des disques ou plaquettes usées, mais un freinage encore efficace, ça passait avant, ça ne passe plus maintenant. De même, le moindre voyant allumé est désormais synonyme de contre-visite !

C'est pourquoi il est plus que jamais important de préparer sa voiture en amont, à la fois pour la tranquillité d'esprit, et celle du porte-monnaie, dans l'optique d'investir un peu avant, pour éviter d'avoir à investir plus après...

Certes, l'explosion annoncée des contre-visites annoncée en 2018, n'a pas eu lieu les années suivantes, le taux restant toujours entre 18 et 19 % (18,94 % en 2022).

Beaucoup de défauts décelables par soi-même avant la visite

Dans tous les cas, beaucoup de contre-visites sont le résultat de défauts que l'on peut facilement éviter, ou réparer, ou d'un manque de préparation de la voiture.

Nous allons voir page suivante, point par point, famille de défaut par famille de défaut (il en existe 9), quels sont les éléments facilement vérifiables par soi-même, mais aussi faciles à réparer ou mettre à niveau seul et de façon économique. On ne parlera donc pas ici des défauts indécelables pour le profane, ou qui nécessiteraient des compétences de mécanicien.

Et nous n'évoquerons bien sûr que les défauts critiques ou majeurs qui sont soumis à une contre-visite. Le hic, c'est qu'ils sont maintenant environ 494 sur 661 points de contrôle (on tient compte ici des véhicules spéciaux : ambulances, taxis, autos-écoles, etc.). Occupons-nous donc des plus fréquents et des plus facilement évitables.