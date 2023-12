Vendre votre voiture d'occasion : attention aux arnaques !

En tant que vendeur, qui n’a jamais été confronté à des appels suspects ou des SMS au numéro loin d’être vert ? C’est regrettable, mais les arnaques aux petites annonces ne connaissent pas la crise, bien au contraire. Il faut dire qu’avec un peu plus de cinq millions de voitures d’occasion échangées en 2022, il y a de quoi attirer les arnaques en tout genre.

Elles ne manquent pas et prennent des formes diverses, souvent de type « dématérialisées ». Internet étant la principale source de recherche et de mise en vente d’une voiture, l’anonymat est davantage facilité, ce qui rend l’authentification logiquement plus compliquée.

Pour toute transaction, la rapidité et la précipitation sont à éviter. Plus difficile à dire qu’à faire puisque le but est de vendre son bien le plus rapidement possible. Il faut alors prendre son temps, vérifier, questionner, ressentir les intentions de l'acheteur afin de ne pas tomber dans le panneau. Seulement, certains se révèlent particulièrement malins, à l’image de ceux qui arrivent à berner les banques. Une nouvelle arnaque peu répandue, mais terriblement efficace.

Le faux chèque de banque

Le chèque de banque est en principe un outil fiable permettant d’éviter les arnaques. Pourtant, il existe deux types d’escroqueries dont la première est assez simple puisque le chèque est tout simplement un faux. L’argent ne sera jamais crédité sur votre compte, mais il est trop tard puisque la voiture n’est plus en votre possession.

Le deuxième type d’escroquerie est nettement plus complexe puisqu’elle est doublée d’une usurpation d’identité, et cumule un faux chèque de banque ainsi qu’un détournement de vrai chèque de banque.

Abonnez-vous à la newsletter de Caradisiac Recevez toute l’actualité automobile J’accepte de recevoir les offres partenaires S'inscrire L’adresse email, renseignée dans ce formulaire, est traitée par GROUPE LA CENTRALE en qualité de responsable de traitement. Cette donnée est utilisée pour vous adresser des informations sur nos offres, actualités et évènements (newsletters, alertes, invitations et autres publications). Si vous l’avez accepté, cette donnée sera transmise à nos partenaires, en tant que responsables de traitement, pour vous permettre de recevoir leur communication par voie électronique. Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement de ces données, d’un droit de limitation du traitement, d’un droit d’opposition, du droit à la portabilité de vos données et du droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle (en France, la CNIL). Vous pouvez également retirer à tout moment votre consentement au traitement de vos données. Pour en savoir plus sur le traitement de vos données : www.caradisiac.com/general/confidentialite/ × Abonnement à la Newsletter

Suite à la mise en annonce de votre voiture, un acheteur escroc vous contacte de façon classique en s’intéressant au modèle. Il demande des photos supplémentaires, ce qui est assez courant. Plusieurs jours se passent, et le second appel permet de se mettre d’accord sur le prix, l’acheteur demande alors à quel nom émettre le chèque de banque et vous demande ainsi votre pièce d’identité ainsi que le numéro d’immatriculation afin d’effectuer les démarches nécessaires auprès de son assurance.

Peu de temps avant la rencontre, l’acheteur vous envoie une photo du chèque de banque ce qui permet d’en vérifier l’authenticité. Une vérification qui s’avère concluante de la part de votre banque. Tous les feux sont au vert.

Seulement, entre le contact par téléphone et la visite qui précède la remise des clés, l’acheteur a mis en ligne une annonce de votre voiture, grâce aux photos que vous lui avez adressées, et à votre nom. Bien sûr, il a pris soin de publier l’annonce sur un autre site et de la localiser dans un département lointain. Un acheteur a alors pris contact avec le vôtre, enfin plutôt l’escroc. Un véritable chèque de banque est alors émis à votre nom (d’où l’avis positif de votre banque) puisque l’escroc se fait passer pour vous. Seulement, l’escroc aura pris soin d’effectuer un faux du « vrai » chèque de banque lors de la remise des clés et des papiers. Cette astuce est particulièrement rusée puisqu’elle trompe l’organisme bancaire.

Comment l’éviter ?

L’authenticité d’un chèque de banque peut être vérifiée auprès de l’organisme bancaire émettrice. Dans le deuxième cas, il est nettement plus difficile de se rendre compte de la supercherie. Tout d'abord, il ne faut en aucun cas envoyer une copie de sa pièce d'identité. Ensuite, le meilleur moyen est encore d'effectuer la transaction pendant les horaires d'ouverture des banques, et de faire vérifier physiquement (présence de filigrane) le potentiel "vrai" faux chèque de banque.

Le faux virement

Le virement n’est pas une solution sans risque, on recense deux types d’escroqueries par ce canal. La première consiste a approvisionner directement par virement le compte du vendeur. Seulement, l'acheteur l'a approvisionné auparavant soit par un faux chèque, un chèque volé ou sans provision. Seulement, la banque annule le virement quelques jours plus tard, lorsque la vente à déjà été effectuée.

La seconde est similaire, mais la méthode diffère un peu. L’escroc se rend alors directement dans une agence de votre banque et y dépose un chèque (faux, volé ou sans prévision) directement à la borne via vos coordonnées bancaires (RIB ou IBAN). Le temps que votre banque se rende compte de l’arnaque et annule le dépôt, la transaction a déjà eu lieu.

Comment l’éviter ?

En théorie, il faut attendre que les fonds soient bien arrivés sur son compte, ce qui peut prendre jusqu’à plusieurs jours (parfois jusqu'à 15 jours). Un délai difficilement tenable dans les faits, mais important puisqu’à partir du moment où l’argent est sur votre compte, la transaction est définitive.

L’autre solution consiste à exiger un virement instantané. Comme son nom l’indique, l’argent passe de banque à banque en un clic (via une application par exemple), et de façon sûre. Il n'est plus possible de faire "marche arrière" après un délai de 24 heures, voire moins dans certains cas. En revanche, il existe des plafonds, un critère à vérifier auprès de votre conseiller.

Les faux billets

Ils sont de moins en moins utilisés, mais il se peut que votre acheteur escroc ait une préférence pour les billets en évoquant de l’argent économisé par exemple. La falsification des billets concerne essentiellement les petites coupures (10 €, 20 € et 50 €), nettement plus faciles à écouler. Dans le cas d’une transaction, il est fortement déconseillé de procéder ainsi pour des montants relativement élevés. À partir de 1 500 €, il convient d’établir un écrit spécifique.

Comment l’éviter ?

Le meilleur moyen de se prémunir de ce genre d’arnaque est encore de faire vérifier les billets. Dans ce cas, effectuez la transaction à l’heure d’ouverture des banques afin de les faire inspecter par le guichetier. L’autre solution consiste à se rendre à la Banque de France, également capable de réaliser cette opération rapide. Si votre vendeur refuse, fuyez. Il est aussi possible de tout mentionner par écrit, le nombre de billets et les différentes coupures, voire de noter les numéros des billets.

Remboursement de la différence

Cette combine est connue, mais toujours pratiquée, et les scénarios peuvent être multiples. L’acheteur peut tout d’abord évoquer une erreur d’étourderie en effectuant par exemple un virement dont la somme est supérieure à ce qui a été convenu. L’autre raison avancée peut être un chèque de banque déjà en sa possession, d’un montant supérieur. L’acheteur peut aussi évoquer que la différence sera à donner aux transporteurs, un cas souvent utilisé pour un escroc résidant à l’étranger. En tant que personne de bonne foi, vous remboursez la différence, sauf que la transaction n’aura jamais lieu.

Comme l’éviter ?

Il faut impérativement refuser toute avance, peu importent les raisons. Dans le cas d’un chèque de banque déjà émis, les coordonnées du destinataire y figurent. Il ne peut donc être réutilisé.

Le coup de l’expert

Le coaching à l’achat d’une voiture d’occasion est un service existant, et qui peut s’avérer nécessaire lorsque l’on est novice en la matière. Seulement, certains escrocs utilisent cet argument pour appuyer le sérieux de leur démarche, mais ont aussi le toupet de vous demander de le payer, par avance bien sûr. Inutile d'attendre que l'acheteur ou l'expert se déplace, tout le monde aura totalement disparu.

Comment l’éviter ?

Comme pour le cas du remboursement, il ne faut jamais avancer d’argent. De plus, si l’acheteur décide de se faire accompagner, il n’a pas à vous le facturer ! Si vous avancez ce service, vous perdrez votre argent à tous les coups.

Le rabattage par SMS

Tout le monde, ou presque, l’a expérimenté. Dans les heures qui suivent la mise en ligne d’une annonce (automobile comme immobilière), vous recevez un, voire plusieurs textos. Très souvent, l’acheteur se trouve intéressé, mais demande à être contacté par mail ou via un numéro de téléphone. Méfiance, d’autant que les numéros débutent maintenant par un 06, non plus par un 0 899 comme précédemment. Soit, ces numéros sont surtaxés, soit l’envoi d’un mail vous entraîne dans une arnaque via Paypal, Mandat Cash ou encore Western Union.

Comment l’éviter ?

Il ne faut jamais répondre à ce type de message. En donnant suite, il vous invite à effectuer un paiement alors que c’est vous le vendeur ! En revanche, vous pouvez signaler ce SMS directement au centre de lutte contre les SPAM par SMS via le 33700.

La vente par un intermédiaire

Cela peut paraître tentant : un professionnel de l’automobile vous contacte pour mettre en vente votre voiture sur sa plateforme. Il indique connaître plusieurs acheteurs potentiels que votre bien peut intéresser. Sa promesse est alors une vente rapide sous quelques jours. Bien sûr, ce service à un coût qu’il vous faudra régler, sauf que bien souvent, le professionnel est un escroc et sa société est inexistante.

Comment l’éviter ?

Il vous faut tout bonnement refuser ce type de démarche. Vous pouvez prendre note de la société et vérifier son existence sur Internet, il s’agira bien d’une entreprise fantôme.

La demande de documents

Cette arnaque et plutôt de type indirect puisque vous n’êtes pas visé. Le but est de vous demander un maximum de documents. L’acheteur, ou plutôt l’escroc, prétexte alors vouloir se prémunir des différentes arnaques qui existent, et souhaite s’assurer que vous êtes bien le propriétaire. En plus de la carte grise, il peut aussi demander le rapport de contrôle technique et les factures d’entretien. Son but ? Mettre en ligne une annonce avec votre voiture et votre identité pour tenter d’arnaquer une tierce personne.

Comment l’éviter ?

Très souvent, l’acheteur vous demande des informations pour effectuer un devis d’assurance, ce qui est légitime. Seulement, en aucun cas, vous devez fournir une copie du certificat d’immatriculation. Il suffit de communiquer le numéro d’immatriculation, voire la date de première mise en circulation et le type mine (D.2.1).