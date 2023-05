Le coaching à l'achat d'une occasion, une bonne idée ?

L’aide à l’achat ou à la vente d’une voiture d’occasion n’est pas un service nouveau, sans pour autant être très répandu. Les sociétés qui le proposent sont moins d’une dizaine et se nomment Auto Coaching, Agence Service Auto Conseil ou encore Trustoo.

Leur but est de vous accompagner pour acquérir un modèle d’occasion, que ce soit auprès d'un particulier ou d'un professionnel, en toute quiétude. Les services sont multiples, souvent sous la forme de forfait qui donne le choix entre l’accompagnement et la recherche spécialisée.

Le premier consiste à un accompagnement lors de la visite de l’auto convoitée. Il s’agit alors d’effectuer tout d’abord un contrôle visuel de la carrosserie (traces de chocs, de réparation, de corrosion), puis de l’intérieur en s’assurant de la cohérence entre le kilométrage indiqué et l’état de la sellerie ou encore du pédalier. C’est ensuite la partie mécanique qui est inspectée : état des pneumatiques, présence d’une étiquette de vidange, défauts d’étanchéité…

La troisième étape, incontournable, consiste à essayer l’auto. Le but est alors de détecter tous les phénomènes anormaux comme des vibrations, des bruits de claquements ou de roulement, de vérifier la stabilité, le freinage… Place ensuite à la vérification des documents comme la carte grise et les factures d’entretien. Le but est alors de s’assurer de la concordance avec le kilométrage, et de prendre note d’un entretien scrupuleux ou pas. L’expertise complète demande environ une heure.

Toutes ces données en main permettent de savoir si l’auto est au bon prix et de mettre le doigt sur certains points afin d’ouvrir la négociation. Le service peut même se poursuivre jusqu’à la réalisation des papiers et de l’immatriculation.

Suivant les sociétés, ce service est facturé entre 90 et 300 € environ. Mais ce prix peut dépendre de la situation géographique ou du type de voiture à inspecter (citadine, SUV, camionnette…). Il est donc préférable de joindre au préalable la société pour vérifier le prix ou effectuer un devis. À noter que votre présence n'est pas toujours obligatoire, et qu'un rapport détaillé vous est ensuite adressé.

Du conseil à la recherche active

La recherche spécialisée suit cette même procédure, mais va en amont faire le travail à votre place pour trouver le modèle adéquat. L’expert va donc recueillir le maximum d’information comme le budget et les critères recherchés. Les véhicules sélectionnés sont ensuite présentés au client avant une éventuelle visite en présentiel.

Cette formule « tout compris » à un coût supérieur au simple accompagnement. À partir de 150 € pour Agence Service Auto Conseil ou entre 400 et 1 000 € chez Autos Coaching.

Ces entreprises font appel à des professionnels de l’automobile. Il s’agit généralement d’anciens mécaniciens, chefs d’atelier, ou contrôleurs techniques… Leur expertise est un sérieux atout afin de déceler toute anomalie, mécanique ou électronique, comme la fraude au compteur par exemple. Un mal difficile à quantifier, mais qui toucherait environ une occasion sur dix. Souvent impossible à détecter pour les néophytes, un professionnel aguerri peut toutefois dénicher les indices suspects.

Une garantie qui a ses limites

Il faut savoir que toute prestation réalisée sera facturée, même si vous n'achetez pas l'auto. Dans le cadre d’un avis négatif de la part de l’expert, cela a le mérite d’éviter une mauvaise occasion, et de gros frais potentiels en cas de panne après l'achat. Si, au contraire, l’avis de l’expert s’avère positif et qu’il a réussi à négocier le prix, cela peut rendre l’opération transparente.

En plus du service d’inspection, il est possible d’y adjoindre une garantie. Si elle est d’office de trois mois chez Trustoo, elle peut être souscrite en supplément chez d’autres acteurs. Il est conseillé de bien l’éplucher pour s’assurer qu’elle ne concerne pas uniquement le traditionnel trio « moteur/boîte/pont ». La prise en compte du circuit de refroidissement, du turbo ou encore des équipements électriques est bien plus intéressante car davantage source de pannes.

En revanche, ces sociétés de services n’ont qu’un rôle de conseil. C’est-à-dire qu’elles se dégagent de toute responsabilité quant à l’exactitude et la pertinence des informations afférentes au véhicule. Pour faire simple, en cas de litige (pour vice caché par exemple) seule la responsabilité du vendeur pourra être mise en cause.

Le bilan : pour se rassurer

Pour un néophyte, acheter une voiture d’occasion peut être assimilé à une partie de poker, avec les risques que cela comprend, notamment financiers. Pour ceux qui ont dans leur entourage proche un mécanicien expérimenté, et qu’il peut se rendre disponible accompagné de la check-list Caradisiac, la démarche du coaching ne s’avère pas nécessaire. Pour les autres, ce service est un allié afin d’écarter les modèles suspects et le coût de l’opération peut même s’avérer nul, si le coach arrive à faire baisser les prétentions du vendeur. Mais il faut garder à l’esprit que leur rôle se cantonne au conseil. Ce n'est pas une garantie absolue ni miraculeuse de faire une bonne affaire qui n'aura jamais de problème...