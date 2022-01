Achat d'occasion : évitez le pire avec la check-list 2022 de Caradisiac

On vous le répète inlassablement depuis des années : pas d'achat sans essai ! Pour une occasion encore plus que pour une neuve évidemment, car les risques de dysfonctionnement sont par définition plus élevés.

C'est donc un comportement à bannir littéralement ! Pourtant, il arrive de plus en plus fréquemment que ce soit le cas, surtout depuis le début de la pandémie de Covid-19, qui a vu l'émergence, puis l'accélération de l'achat de voiture 100 % en ligne, à la fois pour les voitures neuves, mais aussi pour les secondes mains. Avec la livraison au pied du domicile.

Pourtant, l'essai est toujours aussi primordial. D'une, cela permet de voir venir et d'éviter de nombreuses arnaques. De deux, cela permet, et c'est essentiel, de se rendre compte si le véhicule convoité nous convient et si l'on se sent bien à son volant. Devant le fait accompli, il est trop tard. Et passer des années derrière un volant dans l'inconfort, vous serez d'accord, ce serait dommage. Revendre en catastrophe en perdant de l'argent aussi.

Un essai, ce n'est pas seulement démarrer et faire le tour du pâté de maison

Cela posé, un essai, digne de ce nom, ce n'est pas "seulement" poser son postérieur sur le siège, tourner la clé et faire le tour du quartier, que Saint-Christophe nous en préserve… C'est bien plus que cela, et ça nécessite de la méthode.

C'est pourquoi, comme il n'est pas évident de penser à tout examiner, avant, pendant et après le "véritable" essai routier, Caradisiac a dressé, pour la première fois en 2009, et régulièrement mis à jour une "check-list" des points à vérifier. Une sorte d'incontournable de l'achat…

Cette année encore, nous l'avons mise au goût du jour, tenant compte de la démocratisation de nombreuses aides à la conduite (alertes de véhicule dans l'angle mort, aide au maintien dans la voie de circulation, aide au démarrage en côte, contrôle de pression des pneus), et autres équipements high-tech. Vous trouverez ainsi une liste séparée pour les nouveaux équipements high-tech. Elle sera quasiment inutile pour les plus anciennes des occasions (plus de 10/12 ans, sauf modèles très haut de gamme), mais fort utile pour les plus récentes, même si certains items feront doublon avec la liste commune. Pour cette liste, on a juste le choix entre équipement fonctionnel ou non fonctionnel, et la méthode pour le tester, le cas échéant. Nous avons aussi mis un warning sur les items notés plus sévèrement au contrôle technique, renforcé depuis mai 2018.

Ce listing, il vous suffira de l'imprimer à chaque fois que vous irez essayer une voiture. À chaque vérification un verdict : bon, moyen, ou mauvais, représenté par une couleur. Et dans chaque case une indication écrite, précisant le ressenti éventuel.

Bien sûr, il ne sera pas toujours évident, par manque de temps ou à cause de conditions défavorables, de vérifier tous les items listés. Le but sera cependant d'en cocher un maximum, pour réduire au maximum le risque de mauvaise surprise.

Si trop de rouge, fuyez !

Au final, il vous suffira de faire les comptes. Tout dans le vert, c'est tout bon, le véhicule est a priori une bonne auto et pas une saucisse. Jusqu'à 3-4 orange et un rouge, le doute est permis mais l'achat peut se faire si le prix est intéressant (attention, certains rouges sont éliminatoires, ils sont indiqués par un astérisque), et enfin, au-delà de deux ou trois rouges, selon votre degré de tolérance (ou votre niveau en mécanique !), mieux vaut passer son chemin. Le risque d'avoir affaire à une "merguez" est trop élevé.

Pensez aussi au nouveau service proposé gratuitement par l'État : Histovec. Il permet de télécharger un compte rendu de l'historique d'un véhicule d'occasion, de connaître le nombre de propriétaires successifs, les éventuelles expertises réalisées à la suite d'accidents, et nombre d'autres infos intéressantes. C'est au vendeur d'effectuer les démarches, à l'aide des informations de la carte grise. S'il refuse, c'est qu'il y a anguille sous capot. Pas une panacée, ni un document miracle, mais cela permet de vérifier aussi que le vendeur ne vous enfume pas en vous disant que la voiture est une première main, alors qu'elle a eu 5 propriétaires ! (https://histovec.interieur.gouv.fr/histovec/home)

Et comme d'habitude il vaut mieux passer à côté d'une bonne affaire, sachant qu'il y en a d'autres, que de se précipiter sur une mauvaise déguisée en bonne…

Et si un jour, c'est à votre tour de revendre votre voiture, utilisez aussi notre check-list de façon "préventive"...

LA CHECK-LIST millésime 2022

Les fichiers image, de meilleure qualité, sont également présents dans le portfolio de l'article et en version .pdf en bas de l'article (uniquement accessible depuis un ordinateur, pas sur mobile...).

La liste spécifique aux nouveaux équipements

Les fichiers image correspondants, de meilleure qualité, sont également dans le portfolio de l'article, et en .pdf en bas de l'article (seulement depuis un ordinateur, pas sur mobile...).