Vendre son occasion : comment bien soigner son annonce

Qui n’a jamais eu à répondre à des dizaines de coups de fil, répondre aux questions des éventuels acheteurs, transmettre tel ou tel document lors de la vente de son auto ? C’est un passage obligé, et vendre soi-même sa voiture ne réjouit guère de monde. Il existe bien un moyen nettement plus confortable, celui de passer par un professionnel. Mais cela a un coût...

Vendre son auto de son propre chef reste le meilleur moyen de faire des économies, ou plutôt, de vendre plus cher ! Seulement, avant de se précipiter sur un site d’annonce en ligne pour poster son auto, il faut au préalable effectuer certaines tâches. Regrouper toutes les factures (révision, réparation, contrôle technique…) en format papier bien sûr, mais aussi de façon numérique. Cela permettra de les partager à un acheteur sérieux, afin de le rassurer. Les disposer dans l’ordre chronologique est préférable pour faciliter leur lecture et le suivi.

Attirer le regard

L’autre point à ne pas négliger est la séance photo. C’est incontournable pour attirer le regard. Nul besoin de s’équiper comme un professionnel, un smartphone récent suffit. Surtout, il est nécessaire de choisir un endroit calme et dégagé (parking, chemin…) afin de prendre son temps et de soigner les détails. Un soleil clément est aussi un plus pour profiter d’un rendu lumineux. Il y a tout d’abord les « basiques », c’est-à-dire 3/4 avant, 3/4 arrière, profil, vue de face, vue de l’arrière.

Évidemment, l’auto entière doit figurer sur l’image, pas question qu’elle soit coupée ou qu’il en manque une partie. L’intérieur a aussi son importance : planche de bord, places arrière, coffre… Tous ces éléments doivent figurer dans l’annonce. Les sites spécialisés comme La Centrale ou leboncoin permettent de mettre de nombreuses photos (jusqu'à 50 gratuitement sur La Centrale, 3 seulement sur le bon coin, sinon, c'est payant), il ne faut donc pas hésiter.





Par ailleurs, il ne faut pas négliger les détails : sellerie, compteurs, moteur, jantes, bas de caisse… Les défauts de carrosserie et autres dégradations doivent aussi y figurer. Les potentiels acheteurs peuvent réclamer des clichés supplémentaires. Les fournir est une preuve de transparence tout en assurant une meilleure confiance.

Description détaillée

Depuis la liaison avec l’ANTS (Agence Nationale des Titres Sécurisés), et le SIV (système d'immatriculation des véhicules), il est plus simple de remplir une annonce, les données techniques sont directement renseignées à partir de la plaque d’immatriculation, cela sur la plupart des sites de vente. Néanmoins, vous pouvez toujours vérifier les informations avec celles inscrites sur la carte grise afin d’éviter toute erreur.

Si le site d’annonce sur lequel vous vous dirigez dispose d’un champ libre, il ne faut pas hésiter à le remplir. Y inscrire la provenance du modèle, le nombre de propriétaires, la raison de la vente, les dernières révisions effectuées est indéniablement un plus. Il est aussi conseillé de proposer de transmettre le rapport Histovec. Il est gratuit et regroupe plusieurs informations : date de 1er mise en circulation, changements successifs de propriétaire, sinistres (si procédure contrôlée par un expert), dates et résultats des contrôles techniques…

Pour plus de clarté, vous pouvez rédiger votre annonce selon plusieurs catégories. La première peut être une présentation générale, ensuite les équipements puis les options, les différents entretiens et révisions, et enfin les qualités et les défauts de la voiture proposée (très bel état carrosserie, petite tache sur un siège…).

Préparer et mettre une belle annonce en ligne prennent du temps. Au final, c’est un gain de temps et d’énergie puisque vous allez éviter le plus possible les appels inutiles et mettre en confiance votre futur acheteur par un descriptif clair, précis, et donc rassurant. Le déplacement d’un potentiel acquéreur servira davantage à confirmer l’acquisition.