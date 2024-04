Le Tesla Model Y à l'épreuve pendant une semaine : un succès justifié

C’est tout simplement la voiture la plus vendue en Europe et dans le monde en 2023, rien que ça ! En France, elle s’est classée à la huitième position avec plus de 37 000 exemplaires écoulés. C’est surtout le modèle électrique qui séduit le plus. Face à un tel succès nous avons décidé de passer une semaine au volant de la version de base Propulsion.

Carte d’identité du Tesla Model Y essayé : Propulsion (44 990 €) :

Date de commercialisation : août 2021

Lieu de production : États-Unis (Freemont en Californie), Chine (Shanghai) et Allemagne (Berlin)

Motorisations/Versions : Propulsion, Grande Autonomie Propulsion, Grand Autonomie Transmission Intégrale, et Performance Transmission Intégrale

Lundi : le parcours autoroutier

Comme à son habitude, le parcours routier débute par l’autoroute après quelques kilomètres en milieu urbain. Pour rallier Saint-Ouen-sur-Seine à Caen, aucune recharge n’est prévue dans le planificateur. L’absence d’arrêt est logique puisque l’autonomie officielle est de 455 km, nous arriverons donc à bon port avec de la marge.

Le grand ruban vers la Normandie permet de se rendre compte du confort acoustique du Model Y. Hormis quelques légers bruits d’air, le silence est fort appréciable, participant au bien-être à bord. Un sentiment accentué par la planche de bord au design très épuré et par la bonne position de conduite, même si certains pourraient lui reprocher une assise un peu trop haute.

Sur ce terrain, les suspensions sont conciliantes et la tenue de cap royale. Les aides à la conduite sont au diapason avec un système autopilot de base intuitif, fluide et aux réactions douces.

Si Tesla ne communique pas la puissance de ce Model Y, les sorties de péage n’ont rien de laborieux, bien au contraire. Les accélérations sont dignes d’une petite GTi. Surtout, ce SUV maîtrise sa consommation d’électrons en se contentant de 21 kWh/100 km sur ce parcours.

Mardi : en milieu urbain

Ce Model Y est-il aussi adapté à la ville qu’il est à son aise sur l’autoroute ? Pas vraiment. Tout d’abord, il faut composer avec son gabarit dont la longueur atteint 4,75 m. Ensuite, on peut pester contre son rayon de braquage trop grand, qui ne facilite pas les manœuvres. Enfin, les suspensions manquent de moelleux à basse vitesse, votre dos ressentira immédiatement les mauvais raccords, les plaques d’égout mal ajustées et les ralentisseurs trop prononcés. De plus, les jantes optionnelles de 20 pouces de notre modèle d’essai accentuent très certainement ce phénomène. Son confort trop ferme en ville agace rapidement et devient fatigant au quotidien.

Pour le reste, ce Model Y est un régal. Direction douce, absence totale de vibrations (merci l’électrique), souplesse inégalable, freinage régénératif réglable avec fonction one pédale, ce SUV apaise et incite à une conduite « zen ». Dernier point positif, Tesla a réussi la transition entre ce freinage régénératif et celui par friction, un aspect que tous les constructeurs ne maîtrisent pas.

Mercredi : sur le réseau secondaire

Cette maîtrise du freinage et de son ressenti est aussi une qualité sur route et cela contribue au plaisir de conduire. La direction précise, le train avant plutôt incisif et le roulis parfaitement maîtrisé incite à augmenter le rythme, d’autant que les suspensions, sèches en villes, absorbent sans mal les irrégularités de la chaussée à bonne allure. Il faut toutefois composer avec des sièges qui manquent un peu de maintien latéral.

Ce Model Y réussit combiné une grande douceur et de belles qualités routières. Et pour ne rien gâcher, il sait se montrer économe avec moins de 14 kWh/100 km relevé pendant notre essai.

Jeudi : les aspects pratiques dans les détails

Vendredi : un point sur la fiabilité

Globalement, le Model Y ne pose pas de gros soucis à ses utilisateurs. On note l’apparition d’humidité dans les optiques arrière, quelques bugs du régulateur adaptatif ou encore une peinture trop fragile, mais les pannes lourdes sont rares. Toutefois, il a connu plusieurs rappels comme celui en début de carrière (exemplaires fabriqués entre juin et novembre 2021) concernant les porte-moyeux avant et arrière. Une mise à jour logiciel permet aussi de résoudre les problèmes de sensations d’à-coups dans le volant (modèles construits entre mai 2022 et septembre 2023). Si vous jetez votre dévolu sur un exemplaire de seconde main, ces éléments seront à vérifier.

Week-end : on fait les comptes

Consommations/autonomies :

Le Tesla Model Y est l’exemple à suivre dans la catégorie des SUV. Il affiche de très bonnes valeurs de consommation. L’efficience est une véritable qualité des modèles de la marque. Sans surprise, nous avons relevé des chiffres bas. Sur autoroute, alors que la température de l’air était de 16°, notre Model Y a consommé 21 kWh/100 km, un appétit plus élevé que lors de nos mesures d’autonomie. Sur la route, il s’est contenté de 13,7 kWh/100 km et de 14 kWh/100 km en ville. Ces trois types de parcours ont été réalisés avec une climatisation réglée à 18°. Selon nos mesures d'autonomie habituelles, le Model Y peut parcourir jusqu'à 310 km sur autoroute, 410 km sur le réseau secondaire et 422 km en ville. Quant au temps de recharge, il faut compter un peu plus de 20 minutes pour passer de 10 à 80 % de la batterie. Enfin, une recharge sur une Wallbox de 7,4 kW nécessite environ 8 heures.

Tarifs :

Tesla a l’image d’un constructeur haut de gamme, pourtant les prix pratiqués sont désormais très compétitifs. Le modèle de base Propulsion débute à 44 990 € avec un équipement complet tout en profitant du bonus écologique. La version Grande Autonomie Propulsion est facturée 46 990 €, soit le même prix que le Peugeot E-3008 tout en offrant plus d’autonomie (600 km contre 527) et des performances supérieures. C’est aussi le prix du Renault Scénic qui affiche un rayon d’action de 625 km. Le Tesla Model Y est une voiture "populaire" dans ses prix, et cela se voit dans les chiffres de vente.

Offres de location :

Tesla propose plusieurs solutions accessibles très simplement depuis leur site Internet. Cependant, les loyers sont assez proches malgré des différences d'apport ou de kilométrage annuel. C'est surtout au niveau de l'option d'achat que tout se joue avec de gros écarts.

Exemple n°1 Exemple n°2 Exemple n°3 Exemple n°4 Apport 4 000 € 6 000 € 8 000 € 0 € Loyer 586 € 537 € 577 € 627 € Durée 24 mois 24 mois 60 mois 48 mois Kilométrage annuel 10 000 km 20 000 km 30 000 km 25 000 km Option d'achat 29 693 € 28 794 € 11 697 € 17 546 € Coût d'acquisition 47 182 € 47 092 € 53 735 € 53 013 €

Quels tarifs pour un Tesla Model Y d’occasion ?

Tesla ayant joué au yoyo avec le prix de ses modèles, le marché de l’occasion s’est retrouvé quelque peu perturbé. En effet, certains modèles ont vu leur prix baisser de 10 000 € ! Le Model Y n’a pas connu de tels écarts de prix, limitant la casse auprès des propriétaires désireux de se séparer de leur auto. L’offre en seconde main n’abonde pas, pour autant les exemplaires ne sont pas rares puisqu’une petite centaine de Model Y est à vendre sur La Centrale à l’heure à laquelle nous écrivons ces lignes. Les premiers prix débutent juste sous la barre de 35 000 €. Les versions sont assez mélangées puisque l’on trouve des Propulsion comme des Grande Autonomie. Elles se distinguent toutefois par le kilométrage parcouru. Lorsque les premières affichent 25 000 km environ, les secondes peuvent dépasser les 60 000 km.

En approchant les 40 000 €, les différences de kilométrage ne sont pas marquantes, mais certains exemplaires (Propulsion) sont proches du neuf : année 2023 et 4 000 km.

Si vous cherchez la version de pointe Performance, il vous en coûtera minimum 37 500 € pour un exemplaire de 2021 et environ 80 000 km.

Le bilan

Malgré le jeune âge de la marque à l'échelle automobile, ce SUV cumule les qualités. Confortable (hormis en ville), très spacieux, bien équipé, technologiquement intelligent, et agréable à conduire, il est un parfait compagnon. Ajouté à cela une consommation maîtrisée et une autonomie correcte dans cette version Proplusion et vous obtenez un modèle qui a de quoi séduire le plus grand monde, et pour preuve il est devenu le numéro un mondial, tout simplement.