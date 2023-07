Tesla Model Y (2023) : nos mesures d'autonomie

Disponible en France depuis aout 2021, la Tesla Model Y est un énorme carton commercial. En effet, sur les six premiers mois de cette année, elle s’est imposée comme le modèle électrique le plus vendu en France avec plus de 18 000 exemplaires, devançant des modèles le plus souvent citadins, c’est-à-dire moins onéreux comme une Dacia Spring ou une Peugeot e-208.

Cet engouement est tel que le « Y » pointe à la 8ᵉ place des meilleures ventes dans l'Hexagone. Il est ainsi l’un des SUV préféré des français devant bon nombre de modèles thermiques ! Et, il ne faut pas dire que la France est une exception, bien au contraire, car le Model Y connaît la même réussite au niveau européen, mais aussi mondial. Le Model Y s’est ainsi affirmé comme le véhicule le plus prisé à travers la planète sur les 5 premiers mois de l’année, toutes catégories confondues avec 427 524 exemplaires écoulés, chiffre en hausse de 85,3 % par rapport à la même période en 2022.

Ce Model Y reprend les mêmes éléments mécaniques que la Model 3. Seul problème, Tesla ne communique aucun chiffre officiel que ce soit en matière de puissance moteur ou même de capacité de batterie. On sait juste que le Model Y est disponible en trois déclinaisons : Performance, Grande capacité et celle d’aujourd’hui, la Propulsion, qui bénéficie chacune d’autonomie spécifique : 514 km, 533 km et 455 km. Toutefois, selon nos recherches, la batterie serait de 57 kWh utiles.

Une efficience record !

Connu pour son patron très fantasque, Tesla a su se faire rapidement une excellente réputation dans le monde automobile. Avant même de parler des qualités de ses modèles, la marque américaine a tout d’abord installé un réseau de recharge dédiée à tous ses véhicules. De quoi garantir une tranquillité d’esprit pour les propriétaires. Mais, Tesla, ce n’est pas que des superchargeurs, ce sont aussi des voitures qui font aussi preuve d’une efficience meilleure que la concurrence.

Et, nous avons pu une nouvelle nous en rendre compte. Quelles que soient les conditions, notre Tesla excelle. Ainsi, c’est surtout sur autoroute que la Model Y nous a impressionnée. Ainsi, à 130 km/h, nous avons enregistré une moyenne de 18,4 kWh/100 km, un chiffre excellent et surtout meilleur que des berlines pourtant plus petites à l’image des Renault Megane E-Tech ou des Citroën ë-C4, qui réclament 22,5 kWh. Une sacrée différence qui permet de revendiquer une autonomie supérieure à 300 km. En réduisant l’allure à 120 km/h, les données sont encore percutantes avec un gain de 27 km en tout électrique soit une moyenne de 16,9 kWh/100 km.

Même en ville et malgré son gabarit imposant, le Model Y continue de surprendre avec une moyenne de 13,5 kWh soit une capacité en tout électrique de 422 km. Difficile de faire mieux et la recharge est au même niveau avec une capacité officielle de recharge de 170 kW contre 250 kW pour les autres versions. Ainsi, de notre côté, nous avons mis seulement 23 min pour passer de 10 à 80%.

Données constructeur des temps de charge en courant alternatif AC Prise classique (2,3 kW) environ 26 heures Prise renforcée (3,7 kW) environ 16 heures Borne Wallbox (7,4 kW) 8 heures Borne publique triphasée NC

Mesures Caradisiac Conditions : temps ensoleillé, de 28 à 30°C Charge Rapide Puissance maxi délivrée Temps pour passer de 10 à 80 % Courant Continu DC 154 kW 23 minutes Cycles de roulage Caradisiac Consommations Autonomies Autoroute à 130 km/h maxi 18,4 kWh/100 km 310 km Autoroute à 120 km/h maxi 16,9 kWh/100 km 337 km Route à 80 km/h maxi 13,9 kWh/100 km 410 km Ville 13,5 kWh/100 km 422 km Cycle d'homologation mixte WLTP 15,7 kWh/100 km 363 km