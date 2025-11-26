Avec le bonus atteignant 5 700 € en 2026, quelle voiture électrique s’offrir pour moins de 15 000 € ?

« On prolonge le bonus l’année prochaine, il sera même augmenté si vous achetez un véhicule électrique fait en France ou en Europe, vous avez jusqu’à 5 700 € de prime ». Voici la déclaration de Roland Lescure, le ministre de l’Économie, ce matin au micro de France Inter.

Une bonne nouvelle pour ceux qui souhaitent se convertir à l’électrique ou remplacer son VE actuel. Pour le moment, le ministre n’est pas rentré dans le détail, en indiquant simplement « une augmentation de 1 000 €, cela dépend de votre revenu ».

Jusque-là, le dispositif CEE permettait de bénéficier d’une aide de 4 200 € pour les « ménages modestes et intermédiaires ». Ce n’est pas tout puisque la voiture électrique doit répondre au score environnemental et que son assemblage, ainsi que celle de la batterie, se fasse en Europe. La notion de batterie européenne est apparue en octobre dernier lorsque le gouvernement a mis en place un coup de pouce supplémentaire de 1 000 €.

Ainsi, dès l’année prochaine, les « ménages précaires » bénéficieront d’une aide de 5 700 €, les « ménages modestes » 4 700 € et les « autres ménages » 3 100 €.

Roland Lescure souhaite développer la filière électrique de l’automobile en France : « Aujourd’hui, le véhicule électrique le plus vendu en France, c’est une Renault 5 faite à Douai, soyons-en fiers ». Justement, à quel prix pourrait-on s’offrir les modèles les moins chers du marché ?

Une Citroën C3 électrique moins chère que la thermique

La Renault 5 est bien évidemment la star de la voiture électrique en France puisqu’elle s’est vendue à plus de 21 000 exemplaires depuis le début de l’année. Ainsi, il sera possible de faire baisser sa facture à 19 290 €. Quant à la Renault 4, son prix de base atteindrait 24 290 €, mais la Twingo ferait bien mieux avec une mise de départ sous les 15 000 € !

Idem pour la Citroën ë-C3 dont son prix catalogue s’affiche aujourd’hui à 19 990 €. Une fois toutes les conditions réunies, son tarif passerait à 14 290 €, soit moins chère que la version thermique. Du côté de l’Italie, la Fiat Panda débuterait à 16 700 € et la 500e à 21 700 €, tandis que la Peugeot e-208 resterait plus chère : 22 400 €.

Toutes les voitures éligibles sont listées sur le site de l’Ademe. Théoriquement, elle a été mise à jour le 6 novembre dernier, mais il semble manquer des modèles, comme la ë-C3 par exemple. La provenance de la batterie, souvent variable, en est la raison. Pour savoir si vous pouvez bénéficier, ou non, de la prime complémentaire CEE, contactez votre concessionnaire.