Jaguar

Jaguar-Land Rover va redevenir un constructeur de voitures

Economie / Politique / Industrie

Julien Bertaux

Après plus d’un mois d’arrêt suite à une cyberattaque, Jaguar et Land Rover vont enfin remettre les chaînes de production en route.

L'arrêt de la production pendant un mois a mis Jaguar-Land Rover dans un position délicate.

Le cauchemar a débuté le 1er septembre lorsque le groupe à subit une cyberattaque d’une très grande ampleur qui a eu pour conséquence de stopper purement et simplement la production des voitures. JLR a dû fermer ses outils informatiques internes afin de protéger ses données.

Après un mois d’immobilisation, JLR aperçoit la lumière au bout du tunnel puisque la firme a indiqué auprès de nos confrères d’Autocar que « certains secteurs de nos activités de fabrication reprendront dans les prochains jours. »

Un porte-parole a par ailleurs déclaré « travailler sans relâche aux côtés des spécialistes de la cybersécurité, du NCSC (Centre national de cybersécurité) du gouvernement britannique et des forces de l’ordre pour garantir un redémarrage sûr et sécurisé. »

Toutefois, la reprise complète de la production pourrait encore nécessiter plusieurs mois et les retards de paiement doivent être comblés : « certains éléments de notre parc numérique sont désormais opérationnels » et l’entreprise « s’efforce désormais de résorber les retards de paiement envers ses fournisseurs au plus vite ». En attendant, le gouvernement britannique a mis la main à la poche en débloquant deux milliards d’euros.

Une attaque au mauvais moment

Clairement, l’impact sur les volumes de vente n’est pas négligeable, même si le groupe n’est pas actuellement au mieux de sa forme. Et selon le professeur d’économie David Bailey, cette cyberattaque pourrait coûter jusqu’à 5 millions de livres sterling par jour (soit près de 5,76 millions d’euros).

Ajouter à cela que la marque Jaguar est en plein renouveau. Elle a revu totalement son image, son logo et a lancé une campagne de promotions qui a surtout suscité beaucoup d’interrogations.

