Le gouvernement britannique paye pour sauver les fournisseurs de Jaguar-Land Rover

Comme si la situation difficile de Jaguar ne suffisait pas, le groupe Jaguar-Land Rover vient d’être touché de plein fouet par une attaque informatique de grande ampleur qui a totalement paralysé ses activités. Outre la remise en état de tous ses systèmes informatiques, le groupe automobile britannique appartenant à l’Indien Tata doit aussi s’occuper du redémarrage de la production dans ses usines : depuis le début du mois, il ne peut plus fabriquer de voitures à cause de cette attaque des pirates !

Cette situation a évidemment un coût énorme pour le groupe, mais aussi pour ses nombreux sous-traitants qui dépendent directement de la bonne tenue de la production des modèles de Jaguar-Land Rover (ceux de Land Rover en tout cas puisque Jaguar n’en fabrique plus cette année).

Le gouvernement britannique vient au secours

C’est le but de cette garantie de prêt apportée par le gouvernement britannique, qui veut aider Jaguar-Land Rover à se sortir de cette mauvaise passe : il va sortir une enveloppe de 1,5 milliard de livres sterling (soit 1,7 milliard d’euros) « au maximum » pour éviter la faillite aux sous-traitants du groupe qui ne sont plus payés à cause de la cyberattaque.

Pour l’instant, on ne connaît pas le coût total de cette attaque pour le groupe Jaguar-Land Rover mais chaque jour d’arrêt de la production va lourdement peser dans ses finances.

Quand est-ce que Jaguar-Land Rover pourra faire redémarrer sa production ?

Aux dernières nouvelles, les usines de Jaguar-Land Rover doivent rester fermées au moins jusqu’au 1er octobre. Elles le sont depuis le 2 septembre, soit déjà quasiment un mois. Il va donc y avoir de nombreux retards de livraison des Land Rover pour les clients un peu partout dans le monde, et donc des revenus en moins.