Le premier break électrique de Mercedes a un prix

C’est le tout premier break électrique de Mercedes. Le constructeur allemand a récemment dévoilé la troisième génération de sa CLA Shooting Brake, basée comme la berline sur une nouvelle architecture compacte conçue pour proposer à la fois des déclinaisons 100 % électriques et des variantes essence à hybridation.

Outre son moteur à très grosses batteries (85 kWh) proposé à partir de 53 450€, la CLA électrique berline vient de baisser son prix de base à 48 050€ avec un moteur de 224 chevaux alimenté par des batteries de 58 kWh de capacité (541 km d’autonomie WLTP). Elle existe aussi désormais en version essence à hybridation légère, à partir de 48 350€ (136 chevaux) ou 50 250€ (163 chevaux).

Pour l’instant, le break est cher

Mercedes a décidé de n’ouvrir les commandes que du moteur électrique à grosses batteries pour le lancement de la nouvelle Cla Shooting Brake. Pour l’instant, l’auto est donc très chère avec un premier prix fixé à 55 700€ en version CLA 250 + de 272 chevaux en finition Progressive Line, soit 2 250€ de plus que la berline équipée du même groupe motopropulseur.

Le prix de cette nouvelle CLA Shooting Brake monte à 64 950€ au minimum avec le groupe motopropulseur bi-moteur de 354 chevaux et les mêmes grosses batteries de 85 kWh.

Bientôt les moteurs thermiques… et les petites batteries ?

Cette nouvelle CLA Shooting Brake ajoutera dans un second temps les motorisations thermiques (136, 163 et 190 chevaux), qui permettront de baisser son prix de base. En revanche, on ignore pour l’instant si le modèle aura aussi droit au moteur électrique à petites batteries de 58 kWh.