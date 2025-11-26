Votre navigateur ne supporte pas le code JavaScript.
Logo Caradisiac    

J'ai compris

Publi info

Mercedes Cla 3 Shooting Brake

Le premier break électrique de Mercedes a un prix

Dans Ecologie / Electrique / Véhicules électriques

Cédric Pinatel

2  

La nouvelle Mercedes CLA Shooting Brake rejoint la version berline dans la gamme du constructeur allemand mais pour l’instant, elle se contente de versions électriques haut de gamme. Des variantes thermiques électrifiées et électriques moins chèrent suivront prochainement.

Le premier break électrique de Mercedes a un prix
Le nouveau Mercedes CLA Shooting Brake, uniquement disponible en version 100% électrique pour l'instant.

C’est le tout premier break électrique de Mercedes. Le constructeur allemand a récemment dévoilé la troisième génération de sa CLA Shooting Brake, basée comme la berline sur une nouvelle architecture compacte conçue pour proposer à la fois des déclinaisons 100 % électriques et des variantes essence à hybridation.

Outre son moteur à très grosses batteries (85 kWh) proposé à partir de 53 450€, la CLA électrique berline vient de baisser son prix de base à 48 050€ avec un moteur de 224 chevaux alimenté par des batteries de 58 kWh de capacité (541 km d’autonomie WLTP). Elle existe aussi désormais en version essence à hybridation légère, à partir de 48 350€ (136 chevaux) ou 50 250€ (163 chevaux).

Pour l’instant, le break est cher

Mercedes a décidé de n’ouvrir les commandes que du moteur électrique à grosses batteries pour le lancement de la nouvelle Cla Shooting Brake. Pour l’instant, l’auto est donc très chère avec un premier prix fixé à 55 700€ en version CLA 250 + de 272 chevaux en finition Progressive Line, soit 2 250€ de plus que la berline équipée du même groupe motopropulseur.

Le prix de cette nouvelle CLA Shooting Brake monte à 64 950€ au minimum avec le groupe motopropulseur bi-moteur de 354 chevaux et les mêmes grosses batteries de 85 kWh.

Bientôt les moteurs thermiques… et les petites batteries ?

Cette nouvelle CLA Shooting Brake ajoutera dans un second temps les motorisations thermiques (136, 163 et 190 chevaux), qui permettront de baisser son prix de base. En revanche, on ignore pour l’instant si le modèle aura aussi droit au moteur électrique à petites batteries de 58 kWh.

2  

Mots clés :

Commentaires ()

Déposer un commentaire

Voir tous les commentaires

En savoir plus sur : Mercedes Cla 3 Shooting Brake

Mercedes Cla 3 Shooting Brake

SPONSORISE

Actualité Mercedes

Voir toute l'actu Mercedes

Toute l'actualité

Voir toute l'actu

Abonnez-vous à la newsletter de Caradisiac

Recevez toute l’actualité automobile

L’adresse email, donnée obligatoire, renseignée dans ce formulaire, est traitée par GROUPE LA CENTRALE en qualité de responsable de traitement.

Cette donnée est utilisée pour vous adresser des informations sur nos offres, actualités et évènements (newsletters, alertes, invitations et autres publications).

Si vous l’avez accepté, cette donnée sera transmise à nos partenaires, en tant que responsables de traitement, pour vous permettre de recevoir leur communication par voie électronique.

Cette donnée est également utilisée à des fins de mesure et étude de l'audience du site, évaluer son utilisation et améliorer ses services ; lutte anti-fraude ; et gestion de vos demandes d'exercice de vos droits.

Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement de ces données, d’un droit de limitation du traitement, d’un droit d’opposition, du droit à la portabilité de vos données et du droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle (en France, la CNIL).

Vous pouvez également retirer à tout moment votre consentement au traitement de vos données.

Pour en savoir plus sur le traitement de vos données : Politique de confidentialité