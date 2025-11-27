Voici un morceau de la nouvelle Mercedes Classe S

Les deux hauts de gamme de Mercedes doivent prochainement recevoir de grosses améliorations. La limousine EQS électrique, de son côté, va bientôt gagner un circuit électrique à 800 volts pour augmenter sensiblement sa vitesse de charge en courant continu.

La limousine thermique Classe S, de l’autre côté, doit elle aussi passer par la case « restylage ». Lancée en 2021 sur le marché dans la mouture que l’on connaît, elle profitera de cette occasion pour faire évoluer sa technologie : aux dernières nouvelles, Mercedes a d’ailleurs décidé de dépenser plus d’argent que prévu dans cette Classe S améliorée.

Sa nouvelle calandre a fuité

Dans une fuite sur internet, on peut en tout cas observer le bouclier avant de cette future Classe S restylée. La pièce est intéressante car elle intègre la traditionnelle calandre de la marque, dont la forme change beaucoup par rapport à celle du modèle actuel. Elle semble en ligne avec les récentes évolutions stylistiques arborées par le GLC électrique et la future Classe C électrique.

Notez qu’il y a deux styles de boucliers différents : celui de la finition « AMG Line » et celui du niveau « Exclusive Line ». La déclinaison AMG aura elle droit à une pièce encore différente, comme c’est la tradition.

Présentée d’ici l’année prochaine ?

L’année prochaine, cette Classe S aura déjà cinq ans de carrière et ce sera sans doute le bon moment pour l’arrivée de sa version restylée. Sa rivale la BMW Série 7 est un peu plus récente et l’Audi A8, beaucoup plus ancienne. D’ailleurs, on ne sait pas vraiment ce qui est prévu pour l’avenir de cette dernière.