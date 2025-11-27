Voici un morceau de la nouvelle Mercedes Classe S
La version restylée de la Mercedes Classe S thermique « fuite » un peu sur internet. On constate qu’elle va recevoir une calandre plus voyante, ce qui paraît logique compte tenu de l’orientation stylistique des récentes nouveautés de la marque.
Les deux hauts de gamme de Mercedes doivent prochainement recevoir de grosses améliorations. La limousine EQS électrique, de son côté, va bientôt gagner un circuit électrique à 800 volts pour augmenter sensiblement sa vitesse de charge en courant continu.
La limousine thermique Classe S, de l’autre côté, doit elle aussi passer par la case « restylage ». Lancée en 2021 sur le marché dans la mouture que l’on connaît, elle profitera de cette occasion pour faire évoluer sa technologie : aux dernières nouvelles, Mercedes a d’ailleurs décidé de dépenser plus d’argent que prévu dans cette Classe S améliorée.
Sa nouvelle calandre a fuité
Dans une fuite sur internet, on peut en tout cas observer le bouclier avant de cette future Classe S restylée. La pièce est intéressante car elle intègre la traditionnelle calandre de la marque, dont la forme change beaucoup par rapport à celle du modèle actuel. Elle semble en ligne avec les récentes évolutions stylistiques arborées par le GLC électrique et la future Classe C électrique.
Notez qu’il y a deux styles de boucliers différents : celui de la finition « AMG Line » et celui du niveau « Exclusive Line ». La déclinaison AMG aura elle droit à une pièce encore différente, comme c’est la tradition.
Présentée d’ici l’année prochaine ?
L’année prochaine, cette Classe S aura déjà cinq ans de carrière et ce sera sans doute le bon moment pour l’arrivée de sa version restylée. Sa rivale la BMW Série 7 est un peu plus récente et l’Audi A8, beaucoup plus ancienne. D’ailleurs, on ne sait pas vraiment ce qui est prévu pour l’avenir de cette dernière.
