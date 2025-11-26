Ce tas de ferraille était une McLaren 570GT
Difficile de reconnaître les traits de cette McLaren 570GT détruite par son propriétaire lors d’un crash impressionnant. Sur les images partagées par la police locale, il ne reste rien de la sportive britannique.
Sortir de la route à vive allure n’annonce rien de bon. Dans le cas de cette McLaren 570GT, le résultat fait froid dans le dos. La supercar anglaise est sur les photos publiées par les forces de l’ordre de Lancashire au Royaume-Uni ne permettent pas d’identifier le modèle du véhicule.
D’après les informations de la police, le conducteur perd le contrôle à plus de 145 km/h dans une zone urbaine limitée à 50 km/h avant de terminer sa course dans une maison. Pour ne rien arranger, l’auto prend feu et propage l’incendie dans l’habitation. Par miracle, personne ne perd la vie dans ce sinistre qui envoie l’automobiliste de âgé 28 ans en prison.
La 570GT, la première McLaren polyvalente
Pour mémoire, la Mclaren 570gt déboulait sur le marché en 2016 avec sous son capot un bloc V8 biturbo de 570 chevaux pour 600 Nm de couple. L’idée de la firme de Woking : proposer une sportive grand tourisme qui se démarque par des suspensions adoucies, un toit panoramique et une capacité de chargement plus élevée que sur le reste de la gamme.
