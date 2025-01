Chez Mercedes on prépare aussi le restylage de Mercedes-Maybach Classe S.

Pour Mercedes qui poursuit ses efforts dans les véhicules électriques, les modèles électriques n’engrangent pas le même niveau de vente (pour le moment) que les véhicules thermiques. C’est pourquoi, plutôt que de céder à la tentation de passer au tout électrique, on conserve le plus longtemps possible les véhicules thermiques, en particulier les plus haut de gamme.

Ainsi à l’instar de la Mercedes Classe S, la Mercedes-Maybach Classe S va elle aussi bénéficier d’un restylage. C’est ainsi que nos chasseurs de scoop ont eu la chance de croiser des prototypes de la Mercedes-Maybach Classe S restylée. Ces autos sont camouflées à l’avant et à l’arrière, les deux parties qui concentreront la plupart des retouches prévues par le constructeur.

Une Classe S encore plus haut de gamme que la Classe S

Rappelons que la Mercedes-Maybach Classe S se distingue de la Classe S de Mercedes par un empattement plus long de 18 cm. Ce qui fait que la Maybach mesure 5,47 m de long par rapport à une Mercedes Classe S Limousine de 5,29 m de long. La Classe S Maybach affiche une allure un peu différente de la Classe S et surtout un intérieur encore plus haut de gamme avec des équipements spécifiques pour bien différencier les modèles Maybach des Mercedes. C’est comme l’indique Mercedes, une auto particulièrement adaptée au mode chauffeur.

Des étoiles pour la signature lumineuse

Pour le restylage de la Mercedes-Maybach Classe S, Mercedes ne va chercher à révolutionner son modèle. Mais l’on va voir apparaître des LED en forme d’étoiles dans les projecteurs, elles sont d’ailleurs bien visibles sur le prototype photographié. La calandre devrait être légèrement plus imposante. À l’arrière, les feux vont également intégrer également des motifs en étoile, on les aperçoit d’ailleurs sur nos photos.

Légères retouches dans l’habitacle et rien pour les motorisations

À bord, il ne devrait pas y avoir trop de changement peut-être au niveau de la sellerie, des inserts du tableau de bord. Une mise à jour du système d’infodivertissement est aussi envisageable. Sous le capot, il devrait y avoir un statu quo, mis à part de petites évolutions afin de baisser le grammage de CO2 ou obtenir une meilleure autonomie électrique de la motorisation hybride rechargeable de 510 ch.