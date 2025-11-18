Audi ne sait pas quoi faire de sa limousine A8

Les constructeurs premium allemands s’affrontent traditionnellement sur le segment des limousines depuis des décennies. C’est Mercedes qui domine la catégorie depuis la nuit des temps ou presque, devant BMW qui a réussi à atteindre de bonnes parts de marché avec sa Série 7 (désormais disponible à la fois en version thermique et électrique). Audi s’est mêlée à la bataille dès l’année 1994 avec son A8, toujours disponible au catalogue plus de 30 ans plus tard.

Mais justement, cette Audi A8 commence à vieillir. La génération actuelle a été lancée sur le marché en 2017 et restylée en 2021. Elle devrait donc être remplacée par une toute nouvelle mouture d’ici peu pour repartir à l’assaut de la Classe S et de la Série 7.

Un avenir incertain

Il y a quelques années, justement, Audi tablait sur un grand modèle de luxe entièrement électrique pour remplacer cette A8 thermique. Mais aux dernières nouvelles, ce projet a pris beaucoup de plomb dans l’aile à cause des grosses difficultés rencontrées par le groupe Volkswagen au sujet de ses véhicules électriques.

D’après les journalistes allemands d’Automobilwoche, une décision doit être prise dans les semaines à venir par la direction d’Audi au sujet de son haut de gamme et il paraît difficile de rallonger encore la durée de vie de l’A8 actuelle basée sur l’architecture MLB Evo. L'année dernière, l'éventualité de la conserver au catalogue encore quelques années de plus avait tout de même été avancée par des journalistes allemands.

A l’heure actuelle, l’Audi A8 est affichée à partir de 123 785€ en France en version Design 50 TDI Hybride, avec un malus écologique français 2025 de 61 245€ au minimum !