Essai vidéo - Audi A8 restylée (2022) : la fin d'une ère

En bref



A partir de 99 000 €

Berline de luxe

Hybride rechargeable

L’A8, c’est le porte-étendard d’Audi. Sa vitrine technologique. Mais la grande berline fait partie de l’ancien monde. Car depuis, la concurrence a franchi un cap, à commencer par Mercedes qui a fait sensation avec l’impressionnante EQS, une limousine 100% électrique à la technologie très poussée. Du coup, la marque aux anneaux a concentré ses investissements dans son futur vaisseau amiral issu du concept GrandSphere qui sera 100% électrique, plutôt qu’injecter des sommes colossales dans une voiture qui se vend peu en Europe et surtout en France.

Conséquences : le restylage de milieu de carrière est léger. Voir très léger. L’A8 a droit au minimum syndical que ce soit à l’extérieur, à l’intérieur ou en matière de technologies. La principale nouveauté à signaler c’est l’arrivée d’une version hybride rechargeable sur la berline. La calandre a été légèrement revue dans sa forme et le bouclier a été redessiné. Voilà pour la partie avant qui peut toujours compter sur un éclairage HD composé de la technologie DMD (digital micromirrors device), qui consiste en l'utilisation de 1,3 million de micromiroirs, qui dispersent la lumière en autant de petits pixels, et permet d'ajuster le faisceau lumineux avec précision. Ils fonctionnent avec une portée de 600 m. À l'arrière, la signature lumineuse intelligente OLED, et le bas de bouclier ont aussi été revus. Un capteur de proximité augmente l’intensité des feux stop en cas d'approche d'un autre véhicule à moins de 2 m.

Le dessin des jantes, et de nouvelles teintes de carrosserie, dont certaines, mates viennent agrémenter ce restylage au même titre que l’apparition d'une nouvelle finition S-Line au look plus sportif. Pour le reste, c'est quasiment statut quo. L’A8 reste une grande berline de près de 5, 20 m proposée aussi en version limousine avec un châssis rallongé de 13 cm.

Dans l'habitacle, les évolutions sont invisibles ou presque. On note, l'apparition d'accoudoirs chauffants, de fonctionnalités de massage avancées, et de nouveaux écrans pour les passagers arrière. Tout le reste a été conservé. Il faut saluer un dessin tiré à 4 épingles, la présence de trois écrans de bonne taille, et une qualité des matériaux et d’assemblages exceptionnelle. Toutefois, depuis l’arrivée de l’hyperscreen chez Mercedes, cet intérieur prend un sacré coup de vieux.

Toutefois cela ne remet pas en causes les bonnes performances du système multimédia MMI, équipé d’une intelligence artificielle, d’un assistant personnel et même de la technologie Car-2-X qui permet de communiquer entre véhicules ou avec les infrastructures des villes modernes pour obtenir des informations en temps réel sur le trafic ou le stationnement.

Rappelons que l’A8 comme la Classe S, la Série 7 ou la Panamera s’adresse à un public de professionnels, de grands patrons et de chefs d’état avec un prix de vente moyen au-dessus des 100 000 €. Du coup on soigne tout ce beau monde à l’arrière. Et à l’arrière, l’espace y est royal avec des sièges aviation, des matériaux nobles, une tablette tactile nomade qui permet de piloter tous les éléments de confort comme la climatisation, le purificateur d’air, le massage, l’ambiance lumineuse, l’écran personnalisé, le Wi-Fi, etc. Et si cela ne suffit pas il y a la version limousine enfonce le clou avec un massage des pieds.