L’Opel Astra va se décoincer

Désormais intégrées toutes les deux au groupe Stellantis (et même à PSA quelques années plus tôt), Peugeot et Opel partagent les mêmes plateformes pour leurs modèles citadins, compacts et familiaux (comme d’ailleurs les autres marques du géant de l’automobile américano-européen comme Lancia, Alfa Romeo et même Jeep sur certains véhicules).

De cette façon, la compacte Astra actuelle possède exactement les mêmes éléments techniques que la Peugeot 308. Lancée en 2021 comme sa cousine française, elle va comme cette dernière recevoir prochainement un restylage de mi-carrière pour poursuivre son existence quelques années de plus.

Elle va beaucoup changer à l’avant

Comme on peut le voir sur ces premières images officielles diffusées par la marque à l’éclair, l’Astra restylée va beaucoup changer au niveau de sa face avant. Sa calandre recevra un long bandeau lumineux à LED en plus d’un éclair lui aussi illuminé et ça devrait transfigurer l’allure de cette compacte qu’on avait trouvée un peu trop banale dans son design.

La partie arrière, en revanche, a droit à des modifications moins profondes : comme on peut le voir, les feux arrière ne changent pas de forme. Pas étonnant car la Peugeot 308 n’a pas beaucoup changé non plus de son côté.

Rendez-vous dans quelques jours pour la découvrir entièrement

Côté technique, cette Astra restylée va adopter les mêmes améliorations que la Peugeot 308 restylée. N’imaginez donc pas de grosse révolution au niveau des motorisations : elle conservera le petit bloc essence à hybridation légère de 145 chevaux, la déclinaison hybride rechargeable (qui se dotera de plus grosses batteries) et la variante 100 % électrique dont la batterie augmentera aussi en taille. Rendez-vous dans quelques jours pour sa présentation officielle.