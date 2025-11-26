Votre navigateur ne supporte pas le code JavaScript.
Logo Caradisiac    

J'ai compris

Publi info

Opel Astra 6

L’Opel Astra va se décoincer

Dans Nouveautés / Restyling

Cédric Pinatel

0  

La cousine de la Peugeot 308 va elle aussi recevoir son restylage de mi-carrière et à cette occasion, elle devrait enfin y gagner un peu en personnalité.

L’Opel Astra va se décoincer
Voilà la face avant de la nouvelle Opel Astra.

Désormais intégrées toutes les deux au groupe Stellantis (et même à PSA quelques années plus tôt), Peugeot et Opel partagent les mêmes plateformes pour leurs modèles citadins, compacts et familiaux (comme d’ailleurs les autres marques du géant de l’automobile américano-européen comme Lancia, Alfa Romeo et même Jeep sur certains véhicules).

De cette façon, la compacte Astra actuelle possède exactement les mêmes éléments techniques que la Peugeot 308. Lancée en 2021 comme sa cousine française, elle va comme cette dernière recevoir prochainement un restylage de mi-carrière pour poursuivre son existence quelques années de plus.

Elle va beaucoup changer à l’avant

Comme on peut le voir sur ces premières images officielles diffusées par la marque à l’éclair, l’Astra restylée va beaucoup changer au niveau de sa face avant. Sa calandre recevra un long bandeau lumineux à LED en plus d’un éclair lui aussi illuminé et ça devrait transfigurer l’allure de cette compacte qu’on avait trouvée un peu trop banale dans son design.

A l’arrière, les modifications sont moins notables.
A l’arrière, les modifications sont moins notables.

La partie arrière, en revanche, a droit à des modifications moins profondes : comme on peut le voir, les feux arrière ne changent pas de forme. Pas étonnant car la Peugeot 308 n’a pas beaucoup changé non plus de son côté.

Rendez-vous dans quelques jours pour la découvrir entièrement

Côté technique, cette Astra restylée va adopter les mêmes améliorations que la Peugeot 308 restylée. N’imaginez donc pas de grosse révolution au niveau des motorisations : elle conservera le petit bloc essence à hybridation légère de 145 chevaux, la déclinaison hybride rechargeable (qui se dotera de plus grosses batteries) et la variante 100 % électrique dont la batterie augmentera aussi en taille. Rendez-vous dans quelques jours pour sa présentation officielle.

La face avant change vraiment.
La face avant change vraiment.
0  

Mots clés :

Commentaires ()

Déposer un commentaire

 

En savoir plus sur : Opel Astra 6

Opel Astra 6

SPONSORISE

Actualité Opel

Voir toute l'actu Opel

Toute l'actualité

Voir toute l'actu

Abonnez-vous à la newsletter de Caradisiac

Recevez toute l’actualité automobile

L’adresse email, donnée obligatoire, renseignée dans ce formulaire, est traitée par GROUPE LA CENTRALE en qualité de responsable de traitement.

Cette donnée est utilisée pour vous adresser des informations sur nos offres, actualités et évènements (newsletters, alertes, invitations et autres publications).

Si vous l’avez accepté, cette donnée sera transmise à nos partenaires, en tant que responsables de traitement, pour vous permettre de recevoir leur communication par voie électronique.

Cette donnée est également utilisée à des fins de mesure et étude de l'audience du site, évaluer son utilisation et améliorer ses services ; lutte anti-fraude ; et gestion de vos demandes d'exercice de vos droits.

Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement de ces données, d’un droit de limitation du traitement, d’un droit d’opposition, du droit à la portabilité de vos données et du droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle (en France, la CNIL).

Vous pouvez également retirer à tout moment votre consentement au traitement de vos données.

Pour en savoir plus sur le traitement de vos données : Politique de confidentialité