Où en sont les voitures électriques dans le monde ?

16,4 %. Voilà la part de véhicules électriques dans le total des voitures neuves vendues dans les pays de l’Union européenne sur les 10 premiers mois de l’année 2025 d’après les données de l’ACEA. Sur le seul mois d’octobre, cette part des véhicules électriques était même de 18,9 % même si, comme l’admet l’ACEA, ces chiffres restent inférieurs à ceux espérés par les principaux constructeurs automobiles et toute l’industrie européenne lorsqu’elle avait décidé de sa stratégie d’électrification à la fin de la précédente décennie.

Comme le rapportent les journalistes de Reuters qui citent l’association des constructeurs automobiles allemands (ZDK), les professionnels s’inquiètent par ailleurs d’une composante artificielle de cette hausse des ventes de voitures électriques sur le Vieux Continent : elle serait « boostée » par la nécessité des constructeurs d’immatriculer un nombre suffisant de véhicules électriques afin de respecter les fameuses normes « CAFE » leur imposant de ne pas dépasser un certain quota de CO2 (de plus en plus bas chaque année) par véhicules vendus. En d’autres termes, une certaine quantité de véhicules électriques neufs seraient immatriculés par nécessité même sans avoir été vendus à des clients. D’après l’IFPEN, ces ventes de voitures électriques continueront évidemment de progresser en 2026 et tout le monde se demande quelles seront leurs parts de marché en 2030.

Ça pourrait se compliquer en Chine et aux Etats-Unis

La Chine reste de très loin le premier marché automobile mondial en concentration de véhicules électriques, avec environ neuf millions d’autos dépourvues d’un moteur thermique sur l’année 2025 d’après IFP Energies Nouvelles et quinze millions en y ajoutant les modèles hybrides rechargeables. Là aussi, l’IFPEN table sur une augmentation de ces ventes en 2026 avec environ 56 % des ventes totales rien que pour les modèles 100 % électriques et les modèles hybrides rechargeables.

Compte tenu du niveau de subventions de ce marché où l’on trouve des microcitadines électriques à moins de 10 000 dollars et des familiales électrifiées à 15 000 dollars, cette part de véhicules électriques ne paraît pas si grande que cela : on estime qu’il s’est vendu environ 30 % de véhicules entièrement électriques dans le marché automobile total en Chine sur le premier semestre 2025 et d’après les chiffres de l’IFPEN, cette part restera à moins de 30 % sur l’ensemble de l’année. Les 54 % restants seront ainsi des véhicules thermiques ou à hybridation non rechargeable, ce qui reste conséquent dans un marché où l’on pousse autant à acheter des véhicules fortement électrifiés. Par ailleurs, l’impact du changement stratégique récemment décidé par la Chine sur sa politique fiscale reste à estimer : dès 2026, l’administration locale est censée réduire les aides réservées aux véhicules électriques.

Aux Etats-Unis, ça pourrait baisser

Toujours d’après l’IFPEN, les ventes de voitures électriques neuves devraient carrément baisser aux Etats-Unis l’année prochaine. Elles ont augmenté ces dernières années là-bas grâce notamment au fameux « Inflation Reduction Act » permettant de bénéficier jusqu’à 7 500 dollars d’aides à l’achat d’une voiture électrique, atteignant 10 % du marché total en 2024. Mais depuis l’arrivée de l’administration Trump et la suppression de ces aides, le marché n’est plus porté et la part de voitures électriques pourrait tomber à 9 % en 2026. D’après les journalistes du Nikkei Asia, d’ailleurs, il y a un gros risque de surcapacité dans les nouvelles usines américaines de production de batteries et de voitures électriques prévues dans le pays d’ici 2030 : la politique du nouveau gouvernement devient un vrai problème pour son industrie automobile car elle contrevient à ses projets décidés il y a quelques années.

Où en est-on dans le monde ?

D’après l’IFPEN, la part de véhicules lourdement électrifiés (100 % électriques + hybrides rechargeables) devrait atteindre 24 % dans le monde sur l’ensemble de l’année 2025, portée avant tout par la Chine. Elle continuera d’augmenter en 2026 à environ 27 % si ses projections se vérifient, permettant d’arriver à un parc roulant de 80 millions de véhicules 100 % électriques sur la planète d’ici-là. Mais justement, cette évolution du marché automobile électrique reste plus que jamais difficile à estimer. La perspective d’atteindre une part majoritaire de véhicules 100 % électriques sur la planète d’ici la fin de l’année 2030 paraît-elle jouable ? Tout dépendra sans doute aussi des avancées technologiques et des qualités des prochaines générations de modèles, attendues sur le marché d’ici 2028.