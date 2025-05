Washington veut en finir avec la voiture électrique

Donald Trump n’est pas vraiment fan des voitures électriques. En témoigne le vote du Sénat de ce jeudi 22 mai qui enfonce encore un peu plus le clou du thermique et du pérole, cher au 47e président.

Car à Washington, l’administration cherche depuis trois mois des noises aux différents dispositifs en faveur des autos à watts et, après avoir annulé l’IRA (Inflation reduction act) de Joe Biden, du moins en supprimant ses aides fédérales visant à aider les acheteurs de voitures électriques, il a décidé de s’attaquer à un gros morceau : la Californie.

« Make America smoggy again » ?

L’État de l’ouest américain est le plus riche et le plus peuplé de tous les États-Unis. C’est aussi le plus écolo, celui ou le gouverneur démocrate Gavin Newsom, toujours en poste, a décidé, en 2020, de faire comme en Europe : interdire les voitures thermiques en 2035.

C’est justement cette décision que le Sénat, à majorité républicaine, a décidé d’annuler dans un vote sanction. Un choix fédéral peut-il infléchir une loi locale de ce type ? La bataille juridique ne fait que commencer, et le gouverneur californien entend bien se battre, en expliquant que le décret qui doit annuler la fin du thermique n’est pas dans les clous de la constitution et que, pour lui, le slogan de Trump « make America great again », devrait plutôt être transformé en « make America smoggy again ».

Quelle que soit l’issue de ce vote sénatorial, la volonté de Washington est assez claire : continuer à produire, et à vendre du thermique le plus longtemps possible, et le choix de la Californie n’est pas anodin. Avec près de 1,7 million de voitures vendues chaque année, peu ou prou l’équivalent de la France, le choix de Newsom porte déjà ses fruits, puisque l’an passé, près de 23% des autos immatriculées étaient des électriques. Ce juteux marché constitue l’une des raisons qui ont poussé les big three (General Motors, Stellantis et Ford) à miser sur l’électrique.



Si la décision du Sénat est actée, les marques américaines verraient un peu plus leurs stratégies d’électrification contrecarrées, puisque, en plus de la Californie, elles observent la stagnation des ventes de VE en Europe, et leurs pertes de parts de marché en Chine ou elles sont débordées par la production locale. Une stratégie à laquelle ils sont d’ailleurs prêts à renoncer, puisqu’ils applaudissent la décision du Sénat, expliquant que « que ces obligations de vente de voitures électriques n'ont jamais été atteignables ».

Sauf que ce renoncement à la bascule de 2035 en Californie, s’il satisfait les industriels de Detroit, ne fait pas, a priori, l’affaire d’Elon Musk. L’État de l’ouest américain constitue un gros marché pour lui. Il y a écoulé plus de 128 000 Model Y l’an passé, malgré une baisse de 11 % liée, entre autres à ses fréquentations républicaines.

Tesla seul au monde ?

De quoi se demander si le milliardaire ne nourrit pas la part de masochisme qui est en lui en copinant avec les pires détracteurs du modèle économique de son entreprise phare. Mais peut-être que Musk a tout simplement fait ses comptes. Certes, le marché du VE risque de se rétrécir au cours des prochaines années (avant, peut-être, de reprendre du poil de la bête). Mais dans un marché mondial plus petit, abandonné par les gros constructeurs généralistes, Tesla risque de se retrouver sans trop de concurrence, hormis Chinoise. Un petit gâteau avalé seul, vaut parfois mieux qu’une grosse pièce montée partagée avec une vingtaine de convives.