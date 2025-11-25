Une Citroën AMI contrôlée à 81 km/h par la police
Le fait d'affronter les jumelles des forces de l’ordre n’est pas réservé aux automobilistes majeurs. La preuve avec cet adolescent mesuré à 81 km/h au volant d’une voiture sans permis Citroën AMI prévue pour ne pas dépasser les 45 km/h.
Grâce à une reprogrammation, il est possible de débloquer la vitesse maximale de la Citroën AMI. Une opération non homologuée sur route et réalisée par un adolescent pas très discret au moment de circuler avec sa voiture sans permis débridée. Au passage d’un contrôle de vitesse par la police, sa citadine survoltée est contrôlée à 81 km/h au lieu des 45 km/h légalement admis pour ce type de voiture.
La gendarmerie profite de cet événement -via la page Facebook Dashcam France- pour rappeler que débrider une voiture sans permis expose son propriétaire à 1500 euros d’amendes, une mise en fourrière immédiate et une interdiction passer ou repasser le permis pendant plusieurs années. Des sanctions fortement handicapantes pour les premières années d’un jeune conducteur.
La Citroën AMI, un succès commercial
La marque française écoule avec succès plusieurs dizaines de milliers d’exemplaires de son urbaine électrique sans permis. La firme affiche fin 2025 plus de 75 000 unités vendues. En France et en Europe, l’Ami séduit une clientèle jeune mais aussi des professionnels ayant besoin d’une solution de mobilité compacte, fiable et économique.
