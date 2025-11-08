Epoqu’auto 2025, le salon d’anciennes à surtout ne pas manquer

Ce contenu dépose des cookies, vous devez accepter les cookies Dailymotion en cliquant sur le bouton ci-dessous pour pouvoir visualiser ce contenu et recharger la page Accepter les cookies DailyMotion

Mine de rien, Epoqu’auto existe depuis quelques décennies. En effet, la première édition a eu lieu en 1979, à une époque où l’engouement pour la voiture ancienne était bien moins fort qu’aujourd’hui. De fil en aiguille, le salon lyonnais a gagné en importance, en surface, et en fréquentation, au point de passer les 100 000 visiteurs l’an dernier !

Pour 2025, il s’étend sur quelque 88 000 m2, aussi prévoyez une journée complète pour le visiter, et… de bonnes chaussures ! Le programme de 2025 est riche : pour plaire aux jeunes passionnés, l’organisation a fait venir quelque 14 supercars du musée de Coligny, dont une Ferrari SF90 XX et une McLaren Senna.

Cela dit, l’ancienne reste infiniment plus présente, avec des expos sur les youngtimers, les 70 ans de la Citroën DS, les productions lyonnaises d’avant-guerre, les microcars des années 40 à 60 (notre coup de cœur !), les Formule 1 Ligier, Renault qui apporte des prototypes quasi-inconnus (comme les projets 114 et 115, quelque chose d’exceptionnel !) ou encore les Peugeot 205 T16, à l’occasion des 40 ans de leur premier titre de championne du monde en Groupe B.

Surtout, ce sont les clubs qui font le sel de ce salon tant ils jouent le jeu, en livrant des expos très complètes. On pense à l’Amicale Alpine A310 4-cylindres, à l’Opel Classic Club de France, aux clubs Peugeot, Renault, Citroën, Panhard, Fiat, bref, impossible de tous les nommer !

Ce à quoi on ajoute le parking des visiteurs venus en ancienne, regorgeant de pépites. Pour ma part, c’était ma première visite Epoqu’auto et je suis tombé sous le charme. Outre un confort de visite peu courant sur des salons aussi grand, j’ai été étonné par la bonne humeur des visiteurs, leur gentillesse, et surtout, le côté accessible des voitures présentées. Si vous aimez rêver sur des classiques à plusieurs centaines de milliers d’euros, voire des millions d’euro, ce n’est pas le salon qu’il vous faut.

En revanche, si vous appréciez de voir les voitures qui ont bercé votre enfance, apprendre sur les productions françaises d’antan, chiner chez les nombreux vendeurs de pièces détachées, goûter à quelques spécialités Sud-Ouest (oui, on peut acheter quelques mets délicats, j’ai d’ailleurs craqué) et vous demander si vous n’allez pas craquer sur une auto abordable lors de la vente aux enchères Osenat, foncez !

Le prix du billet s’élève à 18 €, et on en a pour son argent. Bon point, les organisateurs ont mis en place une navette gratuite qui vous emmène du Tram T3, station Vaulx-en-Velin la Soie (direct depuis la gare Lyon Part-Dieu), à Eurexpo, où se trouve Epoqu’auto.