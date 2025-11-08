Votre navigateur ne supporte pas le code JavaScript.
Logo Caradisiac    

J'ai compris

Publi info

Citroen Ds

Route de nuit

Epoqu’auto 2025, le salon d’anciennes à surtout ne pas manquer

Dans Salons / Salon collection

Stéphane Schlesinger

1  

Vous ne savez pas quoi faire de votre weekend ? Rendez-vous au salon Epoqu’auto, à proximité de Lyon, vous ne le regretterez pas ! Caradisiac l’a visité, et en est revenu avec des étoiles dans les yeux d’une part, et une vidéo d’autre part. Comme ça, vous profiterez un peu de cette expo exceptionnelle si vous ne pouvez y aller.

Epoqu’auto 2025, le salon d’anciennes à surtout ne pas manquer

 

Ce contenu dépose des cookies, vous devez accepter les cookies Dailymotion en cliquant sur le bouton ci-dessous pour pouvoir visualiser ce contenu et recharger la page

 

Mine de rien, Epoqu’auto existe depuis quelques décennies. En effet, la première édition a eu lieu en 1979, à une époque où l’engouement pour la voiture ancienne était bien moins fort qu’aujourd’hui. De fil en aiguille, le salon lyonnais a gagné en importance, en surface, et en fréquentation, au point de passer les 100 000 visiteurs l’an dernier !

Pour 2025, il s’étend sur quelque 88 000 m2, aussi prévoyez une journée complète pour le visiter, et… de bonnes chaussures ! Le programme de 2025 est riche : pour plaire aux jeunes passionnés, l’organisation a fait venir quelque 14 supercars du musée de Coligny, dont une Ferrari SF90 XX et une McLaren Senna.

Pas mal de supercars cette année à Epoqu'auto, dont cette Venturi 400 Trophy décorée par Lacroix sur demande d'Hervé Poulain, créateur des Art Cars BMW. Derrière, une Ford GT.
Pas mal de supercars cette année à Epoqu'auto, dont cette Venturi 400 Trophy décorée par Lacroix sur demande d'Hervé Poulain, créateur des Art Cars BMW. Derrière, une Ford GT.

Cela dit, l’ancienne reste infiniment plus présente, avec des expos sur les youngtimers, les 70 ans de la Citroën DS, les productions lyonnaises d’avant-guerre, les microcars des années 40 à 60 (notre coup de cœur !), les Formule 1 Ligier Renault qui apporte des prototypes quasi-inconnus (comme les projets 114  et 115, quelque chose d’exceptionnel !) ou encore les Peugeot 205 T16, à l’occasion des 40 ans de leur premier titre de championne du monde en Groupe B.

Quarante ans déjà que la Peugeot 205 T16 a remporté son premier titre de championne du monde des rallyes, en Groupe B !
Quarante ans déjà que la Peugeot 205 T16 a remporté son premier titre de championne du monde des rallyes, en Groupe B !

Surtout, ce sont les clubs qui font le sel de ce salon tant ils jouent le jeu, en livrant des expos très complètes. On pense à l’Amicale Alpine A310 4-cylindres, à l’Opel Classic Club de France, aux clubs Peugeot, Renault, Citroën, Panhard, Fiat, bref, impossible de tous les nommer !

Une DS, oui, mais celle de Fantomas (ou du moins, une évocation), qui a d'ailleurs fait le déplacement sans menacer de détruire la planète. 
Une DS, oui, mais celle de Fantomas (ou du moins, une évocation), qui a d'ailleurs fait le déplacement sans menacer de détruire la planète. 

Ce à quoi on ajoute le parking des visiteurs venus en ancienne, regorgeant de pépites. Pour ma part, c’était ma première visite  Epoqu’auto et je suis tombé sous le charme. Outre un confort de visite peu courant sur des salons aussi grand, j’ai été étonné par la bonne humeur des visiteurs, leur gentillesse, et surtout, le côté accessible des voitures présentées. Si vous aimez rêver sur des classiques à plusieurs centaines de milliers d’euros, voire des millions d’euro, ce n’est pas le salon qu’il vous faut.

Vous la reconnaissez ? Non ? C'est normal. Il s'agit d'un prototype Renault des années 60, le projet 115 sorti des réserves du constructeur. Exceptionnelle ! Derrière, un autre proto, le 114, dont nous avons déjà parlé sur Caradisiac.
Vous la reconnaissez ? Non ? C'est normal. Il s'agit d'un prototype Renault des années 60, le projet 115 sorti des réserves du constructeur. Exceptionnelle ! Derrière, un autre proto, le 114, dont nous avons déjà parlé sur Caradisiac.

En revanche, si vous appréciez de voir les voitures qui ont bercé votre enfance, apprendre sur les productions françaises d’antan, chiner chez les nombreux vendeurs de pièces détachées, goûter à quelques spécialités Sud-Ouest (oui, on peut acheter quelques mets délicats, j’ai d’ailleurs craqué) et vous demander si vous n’allez pas craquer sur une auto abordable lors de la vente aux enchères Osenat, foncez !

Quelques youngtimers aux estimations intéressantes sont à vendre aux enchères chez Osenat dimanche, comme cette très belle Renault 25 Baccara, garée devant une non moins belle BMW 750i. Elles sont à des prix similaires.
Quelques youngtimers aux estimations intéressantes sont à vendre aux enchères chez Osenat dimanche, comme cette très belle Renault 25 Baccara, garée devant une non moins belle BMW 750i. Elles sont à des prix similaires.

Le prix du billet s’élève à 18 €, et on en a pour son argent. Bon point, les organisateurs ont mis en place une navette gratuite qui vous emmène du Tram T3, station Vaulx-en-Velin la Soie (direct depuis la gare Lyon Part-Dieu), à Eurexpo, où se trouve Epoqu’auto.  

Des ancêtres d'avant-guerre, parfois d'avant 1914, sont exposées, comme cette Cottin-Desgouttes, une production lyonnaise.
Des ancêtres d'avant-guerre, parfois d'avant 1914, sont exposées, comme cette Cottin-Desgouttes, une production lyonnaise.
Les microcars des années 40 à 60 était présentées façon auto-tamponneuses. Une expo fascinante, regroupant des Mochet, Rovin, Isetta-Velam, Vespa 400 et des engins aussi improbables qu'inconnus !
Les microcars des années 40 à 60 était présentées façon auto-tamponneuses. Une expo fascinante, regroupant des Mochet, Rovin, Isetta-Velam, Vespa 400 et des engins aussi improbables qu'inconnus !
1  

Mots clés :

Commentaires ()

Déposer un commentaire

Voir tous les commentaires

En savoir plus sur : Citroen Ds

Citroen Ds

SPONSORISE

Actualité Citroen

Voir toute l'actu Citroen

Toute l'actualité

Voir toute l'actu

Abonnez-vous à la newsletter de Caradisiac

Recevez toute l’actualité automobile

L’adresse email, donnée obligatoire, renseignée dans ce formulaire, est traitée par GROUPE LA CENTRALE en qualité de responsable de traitement.

Cette donnée est utilisée pour vous adresser des informations sur nos offres, actualités et évènements (newsletters, alertes, invitations et autres publications).

Si vous l’avez accepté, cette donnée sera transmise à nos partenaires, en tant que responsables de traitement, pour vous permettre de recevoir leur communication par voie électronique.

Cette donnée est également utilisée à des fins de mesure et étude de l'audience du site, évaluer son utilisation et améliorer ses services ; lutte anti-fraude ; et gestion de vos demandes d'exercice de vos droits.

Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement de ces données, d’un droit de limitation du traitement, d’un droit d’opposition, du droit à la portabilité de vos données et du droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle (en France, la CNIL).

Vous pouvez également retirer à tout moment votre consentement au traitement de vos données.

Pour en savoir plus sur le traitement de vos données : Politique de confidentialité