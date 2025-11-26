Votre navigateur ne supporte pas le code JavaScript.
Il y aura du Steve McQueen à Rétromobile 2026

Outre les supercars, les art-cars de BMW ou encore les modèles les plus étonnants de l’histoire de Bugatti, l’édition 2026 du salon Rétromobile prévoit une exposition dédiée à la fameuse légende du « cool » Steve McQueen.

L'acteur Steve McQueen lors du tournage du film "Le Mans". Photo MaxPPP.

J’avoue être personnellement resté totalement insensible à la « hype » du film Le Mans de 1971, érigée comme une œuvre incontournable par certains fans d’automobile. J’adore Rush et je comprends pourquoi certains ont apprécié le récent « F1 » de Brad Pitt même en l’ayant trouvé totalement raté au niveau du réalisme et de sa crédibilité technique, mais je trouve ce vieux film trop ennuyeux. D’ailleurs, Bullitt me paraît largement surcoté.

Je ne suis donc probablement pas la meilleure personne pour vous annoncer que l’acteur aura droit à une exposition organisée dans le cadre du salon Rétromobile 2026 : « le salon Rétromobile organisera, au sein de l’espace Moto du Pavillon 7.2 une grande rétrospective dédiée au « King of Cool » qui mettra en scène les modèles iconiques ayant marqué la vie de l’acteur. Triumph TR6 1961 de « La Grande Evasion », Husqwarna 400 Cross 1971, Honda 250 SRM 1971 ou encore la légendaire Mustang Fastback 1968 du film « Bullit »… ce ne sont là que quelques-uns des véhicules qui se laisseront découvrir ou redécouvrir par les visiteurs de Rétromobile 2026 », peut-on lire dans un nouveau communiqué officiel.

A côté des art-cars de BMW et des projets Bugatti

Si vous n’appréciez pas non plus spécialement Steve McQueen, il y aura de quoi faire tout autour au salon Rétromobile 2026. Les art-cars de BMW seront à l’honneur tout comme les projets spéciaux de Bugatti. Outre de très nombreuses et magnifiques voitures de collection, il y aura aussi un espace dédié aux supercars qui se sont largement répandues dans le show ces dernières années.

Pour rappel, l’édition 2026 de Rétromobile se tiendra du 28 janvier au 1er février de l’année prochaine.

