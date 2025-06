Un salon de supercar lors du prochain salon Rétromobile

L'édition 2026 du salon Rétromobile, salon de la voiture de collection le plus important d’Europe (plus de 145 000 visiteurs), va se tenir du 29 janvier du 1er février, toujours à la Porte de Versailles. Si le salon fera bien évidemment toujours la part belle aux plus belles voitures de collection, les visiteurs vont pouvoir également découvrir beaucoup de nouveautés dont notamment l'introduction d'un nouvel espace réservé aux supercars qu'elles soient d'hier et d'aujourd'hui.

Même si tous les acteurs présents ne sont pas encore tous connus, on sait d'ores et déjà que Koenigsegg, Ferrari et Bugatti représenté par le groupe Charles Pozzi seront au rendez-vous. Il en est de même du prestigieux club Suisse « Supercar Owner Circle », mais nul doute que d'autres marques devraient se joindre à elles.

Mais ce n'est pas tout puisque cette nouvelle exposition va côtoyer une vente aux enchères inédite organisée par Gooding Christie’s, qui remplace Artcurial présent depuis de nombreuses années. Mais, 2026 va représenter l'internationalisation de Rétromobile, car le salon va traverser l'Atlantique pour se dérouler aussi pour la première fois aux États-Unis et plus précisément au Javits Center de New York du 19 au 26 novembre 2026.

En attendant, prenez date, Rétromobile 2026 au lieu plus tôt dans l'année que d'habitude puisque les hostilités débuteront à la fin janvier avec une ouverture des portes le 29 janvier.