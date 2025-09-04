Votre navigateur ne supporte pas le code JavaScript.
ActualitE

De l'art et des BMW à Rétromobile 2026

Dans Salons / Retromobile

Cédric Pinatel

6  

Pour son édition 2026, Rétromobile dévoile son affiche qui rend à la fois hommage à ses 50 ans et au demi-siècle des célèbres « Art Cars » de BMW. Rendez-vous du 28 janvier au 1er février pour ce rendez-vous dont Caradisiac sera partenaire.

Les "Art Cars" de BMW seront à l'honneur au prochain salon Rétromobile.

Quel est le point commun entre le salon Rétromobile et les « Art Cars » de BMW ? Eh bien figurez-vous que les deux fêtent leurs 50 ans à quelques mois près : c’est en effet en 1976 que s’est tenue la toute première édition de ce salon parisien désormais incontournable pour ceux qui aiment les belles voitures, organisée à l’époque dans l’ancienne gare de Vincennes (à une ère où la Ferrari 250 GTO ne valait encore quasiment rien !).

Du côté de chez BMW, c’est aussi en juin 2025 qu’on a vu pour la première fois une voiture de course à la peinture artistique aux 24 Heures du Mans. Cette année-là Alexandre Calder, figure majeure de l’art moderne, a en effet personnellement peint une 3.0 CSL pour les pilotes Hervé Poulain, Jean Guichet et Sam Posey. Le début de la très belle histoire des « Art Cars » de la marque à l’hélice.

Gros programme pour 2026

Cette 3.0 CSL se retrouve à l’honneur sur l’affiche de l’édition 2026 de Rétromobile, qui reviendra largement sur ces « Art Cars » de BMW et formera même une étape du « BMW Art Car World Tour ».

L'affiche de Rétromobile 2026.
L’année prochaine sera on ne peut plus chargée pour l’univers de Rétromobile puisqu’outre le salon parisien qui ouvrira ses portes du 28 janvier au 1er février 2026, le salon s’exportera aussi à New-York du 19 au 22 novembre 2026.

Un autre salon dédié aux supercars modernes

Ce n’est pas tout : au même endroit et aux mêmes dates que Rétromobile 2026, les visiteurs pourront admirer les voitures de l’Ultimate Supercar Garage : un évènement réservé aux supercars modernes, déjà largement présentes dans les allées de Rétromobile ces dernières années.

Caradisiac sera partenaire de Rétromobile 2026 et couvrira comme d’habitude l’évènement.

