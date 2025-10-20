Max Verstappen va-t-il faire craquer les deux pilotes McLaren ?

Il y a encore trois courses, c’était plié : le titre pilotes 2025 du championnat du monde de Formule 1 serait disputé entre Oscar Piastri et Lando Norris, les deux équipiers de l’écurie McLaren venant d’être sacrée parmi les constructeurs cette saison.

L’écurie anglaise dominait le championnat depuis le début de la saison et Max Verstappen s’était fait décrocher à la régulière au volant d’une monoplace moins efficace. Mais en même temps que le niveau de cette dernière a progressé, les équipiers de McLaren ont perdu de gros points en luttant l’un contre l’autre. Après de précédents accrochages plus tôt dans la saison, ils ont tous les deux abandonné ce week-end lors de la petite course sprint au premier virage dans un accident fratricide. 8 points de gagnés pour Verstappen, 0 pour les oranges !

Verstappen à 40 points de Piastri et 26 points de Norris

Après une autre victoire éclatante lors de la course principale du grand prix des Etats-Unis ce week-end, où il a profité de la grosse bagarre entre Lando Norris et Charles Leclerc derrière lui, il se retrouve à 40 points d’Oscar Piastri et 26 points de Lando Norris, ce dernier se rapprochant aussi de son coéquipier malgré son abandon sur panne mécanique plus tôt dans la saison.

Alors que Max Verstappen semble disposer d’un mental d’acier et d’une voiture de nouveau dans le coup pour la victoire à la régulière, les deux pilotes McLaren laissent filer des points à chaque week-end depuis la mi-saison et paraissent moins à l’aise (surtout Oscar Piastri). Peut-on imaginer un retour de Max Verstappen au classement du championnat pilotes à ce rythme ? Il reste encore cinq week-ends de course et deux petites courses sprint.

Ferrari se rapproche de Mercedes

Derrière, les Ferrari restent moins performantes que la Red Bull de Max Verstappen et les McLaren. Mais Ferrari possède désormais 3 points d’avance sur Red Bull en troisième position et n’est qu’à 7 points du second, Mercedes. De l’autre côté du classement, Alpine semble résignée à terminer dernière et pointe à 28 unités de l’avant-dernier Haas.