L’Opel Zafira B OPC, une bétaillère ? Oui, mais de course, et ça change tout !

Les collectionnables sont des autos revêtant un intérêt particulier, donc méritant d’être préservées. Pas forcément anciennes, elles existent pourtant en quantité définie, soit parce que le constructeur en a décidé ainsi, soit parce que leur production est arrêtée. Ensuite, elles profitent de particularités qui les rendent spécialement désirables : une motorisation, un châssis, un design, ou un concept. Enfin, elles sont susceptibles de voir leur cote augmenter. Un argument supplémentaire pour les collectionner avant tout le monde !

Les monospaces, c'est ringard. Raison de plus pour s'y intéresser. Surtout quand on a affaire à un drôle de coco, entendant concilier transport familial et grosse puissance : contradiction dans les termes. Et pourtant ! Opel s'est aventuré sur ce terrain improbable à trois reprises, avec le Zafira A, le Meriva et le Zafira B. Ce dernier est le plus puissant et abouti de tous, tant par sa mécanique que son châssis. Le tout, en osant une esthétique ouvertement sportive, voire provocatrice. Remarquablement spacieux et très performant (le monospace le plus rapide du monde !), le Zafira B OPC propose une somme de caractéristiques qui en fait un véhicule unique en son genre. Comme, de surcroît, il est très rare sur le marché, il mérite d'être préservé. A fortiori si on a des goûts étranges...

Largement développé par Porsche, l’Opel Zafira de première génération a connu un succès important, auquel la version sportive OPC a certainement contribué. C’était, en effet, le seul monospace présenté comme sportif : un bon moyen de faire oublier sa vocation intrinsèquement utile, donc peu sexy. Tout naturellement, lorsque le Zafira B, 2e mouture donc, est présenté, début 2005, il n’y a pas longtemps à attendre pour voir débarquer sa variante OPC, commercialisée en décembre suivant.

Comme son prédécesseur, le Zafira B OPC dérive de l’Astra, ici la génération H, et se dote d’un 4-cylindres 2,0 l turbo. Ce bloc, codé Z20LEH (celui de l’Astra H OPC) voit ici sa puissance grimper de 200 ch à 240 ch, pour un couple de 320 Nm. De belles valeurs qui permettent au Zafira de culminer à 231 km/h, tout en passant les 100 km/h en 7,8 s. Des chronos dont bien des compactes sportives feraient leurs choux gras !

Le châssis est bien entendu adapté : suspension affermie, grosses barres antiroulis, jantes de 18, amortisseurs pilotés, freins renforcés… Certes, il y a 1 590 kg à emmener, soit 50 kg de plus que l’ancien modèle, mais il faut dire que le Zafira B prend du volume (+ 15 cm de long), et peut accueillir jusqu’à 1 820 l de bagages. Sportif mais pratique ! Surtout que la belle fonctionnalité reste de mise : la 3e rangée de sièges se rabat dans le plancher du coffre, le dossier du passager avant droit se replie, dégageant ainsi une impressionnante longueur de chargement. Ajoutons la banquette du milieu qui coulisse, et on obtient un type de modularité qui n’existe plus guère aujourd’hui.

L’OPC bénéficie aussi d’un équipement très fourni : clim auto bizone, projecteurs bixénons, régulateur de vitesse, capteurs de pluie et de luminosité, sono, sièges Recaro… En option, on s’offre la sellerie cuir, le GPS ou encore le chargeur de CD. Conséquence, l’OPC se révèle facialement cher, à 33 500 €, soit 45 000 € actuels.

Pour la petite histoire, il émet 218 g/km de CO2 (norme NEDC), soit tout de même plus de 200 g/km en WLTP, ce qui lui vaudrait un malus maximal de nos jours… En 2008, la gamme Zafira est légèrement actualisée, ce qui se traduit sur l’OPC par de nouveaux feux arrière, notamment. Assez curieusement, il est retiré pour 2010, les autres Zafira prolongeant leur carrière jusqu'en 2014. L'OPC ne sera malheureusement pas remplacé.

Combien ça coûte ?

En très bon état, le Zafira B OPC débute à 7 500 €, si on accepte un kilométrage élevé (200 000 km). A 150 000 km, comptez 10 000 €, et 13 000 € à moins de 100 000 km quand on en trouve !

Quelle version choisir ?

Facile, puisqu’il n’y en a qu’une. Préférez les exemplaires en bel état d’origine et dotés d’un suivi complet.

Les versions collector

Toutes, si elles sont en parfait état d’origine. Les facteurs de rareté sont à privilégier : faible kilométrage, options nombreuses, couleur peu courante.

Que surveiller ?

En progrès face à son prédécesseur, le Zafira B OPC profite d’une mécanique fiable, si l’entretien a été soigneux. On doit par exemple examiner de près les durits de refroidissement, pas toutes aisées à apercevoir. Or, elles peuvent fuir entre le bloc et la cloison pare-feu, ce qui, à la longue, entraine une rupture du joint de culasse, par manque de fluide. Problème, il n’y a pas de jauge au tableau de bord pour surveiller la température… Par ailleurs, les bobines sont à surveiller, tout comme le collecteur d’échappement, qui peut se fendre.

Au bout de 8 ans ou 120 000 km, la courroie de distribution doit être changée, et on vidangera la boîte avant 100 000 km, sachant que ses roulements sont un peu justes. Dans l’habitacle, le vieillissement est plutôt bon, et les quelques bugs électroniques que l'on relève concernent surtout le système audio. Enfin, comme sur tout véhicule sportif, mieux vaut inspecter les jantes, les trains roulants et les freins. Attention, passage de GM à Stellantis oblige, l’approvisionnement en pièces détachées devient problématique, avec pour conséquence, une hausse des prix…

Sur la route

Ce n’est pas la joie dans l’habitacle sombre du Zafira B OPC, mais le siège ne mérite que des éloges, alors que la position de conduite surpasse celle de l’ancien modèle. Le levier de vitesses surélevé est très appréciable ! Et plutôt plaisant à manier. Pour sa part, le moteur étonne par sa disponibilité à bas régime, mais c’est quand le turbo entre en pression qu’il impressionne le plus. Vif en accélération, il autorise surtout des reprises canons, même en 6ème, la transmission étant judicieusement étagée.

Et le châssis ? A quelques effets de couple près, il suit parfaitement. Certes, l’amortissement se révèle vigoureux, mais les mouvements de caisse sont bien contenus, alors que le confort demeure convenable, plus que celui du Zafira A. En courbe, le OPC 2ème du nom s’accroche à sa trajectoire, même sur route bosselée, tout en se montrant d’une agilité inattendue, démontrant ainsi une efficacité qui en surprendra plus d’un. Cela dit, mieux vaut laisser les amortisseurs en mode Auto, le Sport rendant le véhicule trop trépidant.

Ferme, la direction ne déborde pourtant pas de feedback, mais elle se révèle précise. Stable en ligne droite et correctement insonorisé, l’Opel préserve ses qualités de véhicule familial, adapté aux longs trajets. Reste qu’il boit un peu, 9,5 l/100 km sans trop forcer.

L’alternative youngtimer

Opel Zafira A OPC (2001 – 2004)

Innovant, l’Opel Zafira A l’est à plus d’un titre. Déjà par son ingénieux système Flex7, où les sièges se rabattent dans le plancher. Ensuite en devenant, en 2001, le premier monospace ouvertement sportif. Préparé par OPC (Opel Performance Center), il reçoit un 2,0 l turbo de 192 ch, qui lui permet de dépasser 220 km/h.

Inédit pour un véhicule emmenant sept passagers ! Sa suspension très affermie préserve de bonnes qualités dynamiques, toutefois au détriment du confort. Poussé à 200 ch en 2003, le Zafira A OPC termine sa carrière dès 2004. Improbable par son concept, ce monospace de sport a pourtant dépassé ses objectifs de vente. A partir de 5 000 €.

Opel Zafira B OPC (2006), la fiche technique

Moteur : 4 cylindres en ligne, 1 998 cm3

Alimentation : injection, turbo

Suspension : jambes McPherson, ressorts hélicoïdaux, barre antiroulis (AV) essieu de torsion, ressorts hélicoïdaux (AR)

Transmission : boîte 6 manuelle, traction

Puissance : 240 ch à 5 600 tr/min

Couple : 320 Nm à 2 400 tr/min

Poids : 1 590 kg

Vitesse maxi : 231 km/h (donnée constructeur)

0 à 100 km/h : 7,8 s (donnée constructeur)

