Mercedes devient l’égal de Renault en F1 pour ses moteurs
Alors que McLaren bat officiellement Williams au palmarès des écuries en Formule 1 avec son dixième titre décroché ce week-end au Grand Prix de Singapour, Mercedes reçoit une douzième couronne de champion des motoristes. La marque à l’étoile égale « seulement » Renault à ce niveau, qui ne pourra plus se défendre à partir de la saison prochaine puisque son équipe Alpine utilisera désormais aussi des moteurs Mercedes.
Seule la Scuderia Ferrari conserve davantage de titres « constructeurs » au championnat du monde de Formule 1. En remportant un nouveau titre de constructeur (qui récompense l’écurie et son châssis) ce week-end au Grand Prix de Singapour sur la saison 2025, Mclaren dépasse Williams et ses neuf titres et n’est plus qu’à six longueurs de la célèbre formation italienne. Pour McLaren c’est le second titre des constructeurs d’affilée après celui de 2024, un doublé qu’elle n’avait plus réussi depuis les saisons 1990-1991 du temps des glorieux duels entre Alain Prost et Ayrton Senna.
C’est une sacrée performance pour McLaren qui domine désormais le championnat de Formule 1, même si elle a vu sa suprématie fondre ces dernières courses avec le regain de forme de la Red Bull de Max Verstappen et la très belle compétitivité de la Mercedes de George Russell, auteur d’une course parfaite à Singapour devant le quadruple champion du monde en titre, Lando Norris, Oscar Piastri et Kimi Antonelli.
C’est encore ouvert pour le titre pilotes
Concernant le titre pilotes, la course reste serrée entre Oscar Piastri et Lando Norris qui ne se situe qu’à 22 points de son coéquipier. Derrière, Max Verstappen est à 63 points. Peut-il encore espérer une cinquième couronne d’affilée si la Red Bull continue d’évoluer devant les McLaren cette fin de saison 2025 ? Notons au passage que chez les constructeurs, Mercedes est désormais le dauphin de McLaren devant Ferrari. Red Bull peut aussi viser la seconde place, quasiment uniquement grâce aux performances de Max Verstappen !
Mercedes égale Renault chez les motoristes
Mercedes gagne aussi un nouveau titre de motoriste de la Formule 1 puisque ses blocs équipent les McLaren. C’est le douzième de son histoire dans la discipline et cela lui permet d’égaler Renault à ce niveau. Car oui, seul Ferrari a gagné plus de titres chez les motoristes en Formule 1 (16). Renault avait gagné avec Williams, Benetton, sa propre écurie d’usine en 2005 et 2006 puis Red Bull de 2010 à 2013.
Vous le savez, la marque au losange ne pourra plus défendre ses couleurs chez les motoristes en Formule 1 : avant son départ, l’ancien patron du groupe Luca de Meo a décidé d’arrêter définitivement les activités de motoriste de Renault en Formule 1. Dès 2026, les monoplaces de son écurie Alpine utiliseront des moteurs Mercedes. Comme McLaren, Mercedes et Williams.
