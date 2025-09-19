La renaissance de McLaren en Formule 1 impressionne tout le monde

Lorsqu’elle faisait encore office d’écurie d’usine de Mercedes-Benz jusqu’en 2010, McLaren s’imposait comme l’une des plus grosses équipes du championnat du monde de Formule 1 et célébrait le premier titre de champion pilote de Lewis Hamilton.

Puis l’écurie de Woking a lentement sombré au moment où Mercedes montait en puissance avec sa propre écurie : devenue partenaire de Honda à partir de la saison 2015 (en remplacement des moteurs Mercedes), elle n’a jamais réussi à travailler correctement avec les Japonais et s’est retrouvée quasiment en fond de grille. Une fois lâchée par Honda (qui partira chez Red Bull) et devenue simple écurie client de Renault puis de Mercedes, elle a dû faire face à une fuite des sponsors et à une dégradation de sa situation économique. Au lieu de jouer avec les écuries de pointe, elle se retrouvait reléguée au niveau des équipes « à petit budget » malgré quelques coups d’éclat surprenants comme la victoire opportuniste de Daniel Ricciardo au Grand Prix d’Italie 2021.

Un redressement spectaculaire !

Et puis doucement, Mclaren a réussi à redresser la barre. En 2023, elle parvenait à monter régulièrement sur le podium. A la fin de la saison 2024, Lando Norris gagnait des courses et terminait dauphin de Max Verstappen. Grâce aux contre-performances répétées de son coéquipier Sergio Perez, aux prestations solides de son duo de pilotes Norris-Piastri et à des résultats en dents de scie de Ferrari, McLaren a même réussi à devenir champion des écuries devant la Scuderia Ferrari et Red Bull !

Acquis sans la puissance de frappe d’une véritable usine comme Mercedes, Ferrari ou Red Bull, ce titre est une exception assez extraordinaire dans l’histoire récente de la Formule 1 : en mettant de côté l’étrange saison 2009 dominée par Brawn GP, seuls Red Bull (2010-2013 puis 2022-2023) et Mercedes (2014-2021) dominaient la discipline.

Pour 2025, ça se présente encore mieux

Et sauf retournement de situation quasiment improbable, McLaren va conserver son titre de champion constructeur cette saison. L’écurie de Woking possède une avance monstrueuse au championnat et pourrait même être titrée dès ce week-end à Baku alors qu’il reste encore 8 courses à disputer. Ses deux pilotes figurent aux deux premières places du championnat.

McLaren devrait donc remporter facilement son dixième titre de champion constructeur, dépassant ainsi Williams (9) et se rapprochant des 16 titres de Ferrari. Cette réussite permettra aussi à Mercedes de compter 12 titres de champion moteur, devenant ainsi l’égal de Renault (et derrière les 16 titres de Ferrari).

Rappelons qu’après une victoire surprise de Max Verstappen au Grand Prix de Monza le week-end dernier, la Formule 1 fait escale en Azerbaïdjan ce week-end.