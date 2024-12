Un champion qui revient de loin et des larmes en Formule 1

On a bien cru que le destin allait basculer en faveur de Ferrari, façon scénario de cinéma genre « Abu Dhabi 2021 ». Alors que les deux pilotes de Mclaren avaient verrouillé la première ligne de la grille de départ du Grand Prix d’Abu Dhabi 2024, renforçant ainsi les chances pour l’écurie anglaise de devenir championne des constructeurs pour la première fois depuis 1998, elle perdait Oscar Piastri dès le premier virage (envoyé dans le décor par Max Verstappen).

Ajoutez à cela le très beau premier tour de Charles Leclerc sur sa Ferrari et vous obtenez une course tendue où McLaren n’avait vraiment plus le droit à l’erreur sous peine de se faire coiffer par les Italiens de la Scuderia. Solide en tête, Lando Norris n’a pas failli et apporte ainsi le premier titre pour McLaren depuis ceux de Mika Hakkinen et du championnat constructeurs (déjà avec un moteur Mercedes) il y a 26 ans. Incroyable, quand on se rappelle la compétitivité moyenne des monoplaces oranges au début de la saison, quand Max Verstappen dominait outrageusement les courses avec sa Red Bull !

Depuis, l’écurie de Woking a réussi à progresser au point de devenir la première force du plateau. Bien aidée par un duo de pilotes de très haut niveau, elle fait ainsi oublier la décennie très difficile vécue depuis 2014 et les résultats catastrophiques lors de son association avec Honda. Retrouver McLaren à cette position, ça semblait rendre tout le monde heureux près du podium à Abu Dhabi où Lando Norris a pleuré de joie tout comme le directeur de McLaren F1 Zak Brown. A noter que le moteur Mercedes double Renault au nombre de titres (24 contre 23) et devient ainsi le second moteur le plus titré de toute l’histoire de la Formule 1 derrière Ferrari (31).

L’émotion de Lewis Hamilton et de ceux qui partent

Alors qu’Alpine a finalement réussi à terminer devant Haas et « sauver les meubles » à la sixième place du championnat constructeur derrière Aston Martin, l’émotion était grande pour Lewis Hamilton qui quitte Mercedes avec un très joli dépassement dans le dernier tour sur son coéquipier George Russell. Et pour Carlos Sainz Junior, qu’il remplacera l’année prochaine chez Ferrari, désolé de ne pas avoir réussi à amener le titre constructeurs à son écurie mais reconnaissant pour tous les bons moments passés ces quatre dernières saisons.

Pour Valtteri Bottas, Sergio Perez, Zhou Guanyu et Franco Colapinto, c’était aussi le moment de dire au revoir au monde des pilotes titulaires. Les deux premiers cités ont peu de chance de retrouver un baquet à plein temps à l’avenir, mais le Chinois pourrait revenir d’après les bruits de couloir et la carrière de Colapinto dans la discipline n’est peut-être pas terminée non plus.