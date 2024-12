Max Verstappen et George Russell ne sont plus du tout amis

La dernière course de la saison 2024 du championnat du monde de Formule 1 décidera du constructeur vainqueur entre McLaren et Ferrari, mais aussi du vice-champion parmi les pilotes avec une lutte toujours serrée entre l’Anglais Lando Norris et le Monégasque Charles Leclerc. McLaren et Lando Norris semblent posséder l’avantage, avec 21 points d’avance pour l’écurie anglaise et surtout une pénalité de 10 places s’annonçant pour Charles Leclerc sur sa Ferrari à cause d’un changement de batterie hors quota annuel.

Cette fin de saison 2024 a aussi été marquée par l’échange très musclé entre le champion du monde en titre Max Verstappen et le pilote anglais George Russell. Dans le cadre des qualifications du Grand Prix du Qatar, l’Anglais était allé porter réclamation contre Max Verstappen s’estimant gêné par ce dernier lors d’un tour de préparation. Il a obtenu gain de cause avec une pénalité d’une place sur la grille de la course pour le quadruple champion du monde, qui ne l’a pas empêché de remporter l’épreuve.

« Je vais te mettre ta putain de tête à l’envers »

Après cette pénalité, Max Verstappen a déclaré qu’il n’avait plus aucun respect pour George Russell à cause de ces « manœuvres », le décrivant comme un gros hypocrite. La réponse de George Russell est plus choquante : « je trouve ses accusations ironiques sachant qu’après les qualifications, il m’a assuré qu’il allait désormais faire exprès d’aller vite pour me percuter afin de mettre ma putain de tête à l’envers et dans le mur. Je n’accepte pas ces propos », s’est-il exprimé notamment au micro de Canal+. Il se trouve qu’avant le grand prix d’Abu Dhabi, tous les pilotes du plateau (à l’exception notable de Fernando Alonso) se sont retrouvés pour un dîner commun. Non sans humour, Lando Norris a précisé que Max Verstappen et George Russel étaient assis aux deux extrémités de la table.

Programme du Grand Prix d’Abu Dhabi 2024

Samedi 7 décembre 2024

Essais Libres 3 : 11h15 sur Canal+ Sport

Qualifications : 14h45 sur Canal+ Sport

Dimanche 8 décembre 2024

Warm-up : 13h30 sur Canal+

Grand Prix d'Abu Dhabi : 14h sur Canal+