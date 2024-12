En F1, Alpine cruel avec le Français Esteban Ocon

Après une course sprint dominée samedi par les deux McLaren et marquée dans les tout derniers mètres par une inversion surprise des positions entre Lando Norris et Oscar Piastri (Norris voulait rendre la monnaie de sa pièce à son coéquipier qui l'avait laissé passer au dernier Grand Prix du Brésil), Max Verstappen et sa Red Bull ont réussi à décrocher la pole position puis la victoire au Grand Prix de Formule 1 du Qatar. Le quadruple champion du monde a été aidé en cela par la lourde pénalité subie par Lando Norris alors qu’il était dans son échappement, sanctionné pour n’avoir pas assez ralenti sous procédure de drapeau jaune.

Au championnat des constructeurs la lutte entre McLaren et Ferrari tient toujours et la Scuderia a repris quelques points à l’écurie de Woking. McLaren garde 21 points d’avance, sachant qu’il y a encore 44 points à prendre au mieux pour chacune des deux équipes en cas de doublé lors de la dernière course à Abu Dhabi le week-end prochain. Red Bull n’a plus de chance de remporter le titre constructeurs.

Esteban Ocon n’aura pas le droit de courir

Repassée devant Haas au championnat des constructeurs grâce à la belle cinquième place de Pierre Gasly, l’écurie Alpine a décidé de virer son pilote Eteban Ocon avant la dernière course de la saison. Impliqué dans un accident au premier virage, le Français sera remplacé par Jack Doohan à Abu Dhabi et n’a même pas eu droit à une sortie élégante et seulement à un modeste communiqué officiel : "L’équipe tient à remercier Esteban pour son passage au sein de l’écurie, dont il restera dans l’histoire après avoir signé la première victoire d’Alpine en Formule 1. Nous souhaitons à Esteban le meilleur pour l’avenir". Esteban Ocon, qui pilotera pour Haas l’année prochaine, aura en contrepartie le droit de rouler pour l’écurie américaine dans le cadre des prochains essais de fin de saison.

Notons aussi les deux premiers points de l’écurie lanterne rouge Sauber grâce à la huitième place de Zhou Guanyu et précisons que d’après les bruits de couloir du paddock, Sergio Perez pourrait finalement être viré par Red Bull après le terme de cette saison. Enfin, le jeune pilote français Isaac Hadjar n’est plus qu’à 0,5 point de Gabriel Bortoleto en F2 et jouera le titre pilotes à Abu Dhabi. Dans la série F1 Academy réservée aux femmes, la Britannique Abbi Pulling a été sacrée championne et la Française Doriane Pin est seconde après avoir remporté la course du week-end.