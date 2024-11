Ferrari-McLaren, qui va gagner la belle bataille en Formule 1 ?

Il n’y avait plus beaucoup de suspens et Max Verstappen l’a confirmé ce week-end au grand prix de Las Vegas en devenant le troisième quadruple champion du monde de la Formule 1 après Alain Prost et Sebastian Vettel (seuls Michael Schumacher et Lewis Hamilton le devancent au nombre de titres désormais avec leurs sept couronnes, en plus de la légende Juan-Manuel Fangio et ses cinq championnats). Il lui suffisait de terminer devant l’Anglais Lando Norris pour être titré, ce qu’il a réussi dans les rues de la ville américaine derrière le vainqueur George Russel (Mercedes), son coéquipier Lewis Hamilton et Carlos Sainz (Ferrari).

Du côté des écuries, en revanche, la guerre reste très intense entre trois constructeurs différents. McLaren fait la course en tête avec ses 607 points devant Ferrari (584 points) et Red Bull (555 points) alors qu’il ne reste plus que deux courses à disputer cette saison. Sauf gros retournement de situation, Red Bull ne devrait pas conserver son titre constructeur cette année après deux saisons de domination absolue. Max Verstappen doit son titre aux performances nettement meilleures de la Red Bull pendant la première partie de saison et son coéquipier Sergio Perez, souvent largué, peine à marquer de gros points.

McLaren ou Ferrari ?

Dans les deux cas, ce sera une vraie petite révolution en Formule 1 qui n’avait vu que Red Bull et Mercedes remporter le championnat des constructeurs depuis 2010. McLaren n’a plus été sacré depuis 2007 et Ferrari depuis 2008 !

Outre l’avantage de points sur le plan comptable, McLaren possède théoriquement une voiture plus adaptée au typage du circuit du Qatar où la Formule 1 doit se rendre le week-end prochain. Mais la Scuderia signe assez régulièrement des résultats surprenants depuis quelques courses là où on ne l’attend pas forcément et avec autant de points restants à prendre, on aurait bien tort de donner l’écurie de Woking déjà championne.