Max Verstappen à deux doigts d'égaler Alain Prost et Sebastian Vettel

Max Verstappen sera champion du monde de Formule 1 2024 s’il termine devant son dauphin Lando Norris ce dimanche matin. Et c’est plutôt bien parti pour ça car il partira de la cinquième place sur la grille du Grand Prix de Las Vegas, juste devant le pilote anglais de l’écurie McLaren. Il a ainsi la possibilité de venir champion alors qu’il restera ensuite deux autres courses au calendrier.

Ce quatrième titre de champion, qui semble désormais très probable, permettra à Max Verstappen de devenir l’égal d’Alain Prost et de Sebastien Vettel au nombre de couronnes. Il dépassera aussi Ayrton Senna et ses trois couronnes et ne sera plus qu’à trois titres des deux recordmans, Michael Schumacher et Lewis Hamilton (7).

Notons qu’au nombre de victoires, Max Verstappen est déjà sur le podium historique de la discipline grâce à ses saisons de domination 2022 et 2023. Il a déjà passé la ligne d’arrivée en tête à 61 reprises, contre 91 pour Michael Schumacher et 105 pour Lewis Hamilton.

Mais ces statistiques extraordinaires pourraient grimper moins vite dans les années à venir : Max Verstappen se retrouve en position d’accrocher un quatrième titre grâce à un début de saison dominateur mais depuis quelques mois, sa voiture se fait surclasser à la régulière par d’autres écuries (Mercedes, Ferrari et surtout McLaren qui mène actuellement le classement des constructeurs).

Il faudra se lever tôt pour la course

C’est l’Anglais George Russell (Mercedes) qui a signé la pole position du Grand Prix de Las Vegas devant Carlos Sainz (Ferrari) et le Français Pierre Gasly (Alpine). La course débutera à 07h00 ce dimanche 23 novembre 2024. Il faudra donc être matinal pour assister possiblement au nouveau sacre de Max Verstappen.