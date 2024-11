Il n'y a plus d'espoir en Formule 1 mais les Français ont assuré

Lando Norris avait pourtant tout fait pour garder l’espoir intact d’une fin de saison incertaine entre lui et Max Verstappen. Alors que ce dernier arrivait au Grand Prix du Brésil avec pas moins de 47 points d’avance, une pénalité sur la grille et des performances moyennes de sa Red Bull laissaient entrevoir un très joli coup pour son grand rival au championnat. Encore mieux, il remportait le samedi la course sprint avec l’aide de son coéquipier Oscar Piastri (qui l’a laissé passer) et grappillait trois autres points avant d’enchaîner avec une superbe pole position le dimanche dans des qualifications reportées à cause de la pluie diluvienne. Dans le même temps, Max Verstappen se retrouvait à partir 17ème à cause d’un changement de moteur et d’un drapeau rouge l’ayant empêché de signer un meilleur temps dans une séance marquée par les crashs et les décisions erratiques de la direction de course.

Mais rien ne s’est passé comme prévu lors de la course principale. Débordé par George Russell au départ (après une procédure chaotique !), Lando Norris a décidé de changer de pneus comme ses principaux rivaux en tête de la course…juste avant que la course soit arrêtée en raison de l’accident de Franco Colapinto sur sa Williams. De quoi positionner Max Verstappen, qui ne s’était pas arrêté, second au nouveau départ entre les Alpine d’Esteban Ocon et de Pierre Gasly !

La suite, c’était une maîtrise parfaite de la course par Max Verstappen pendant que Lando Norris sombrait à la sixième place après plusieurs erreurs. Le voilà rejeté à 62 points du triple champion du monde en titre qui, à moins de connaître plusieurs catastrophes, n’a plus rien à craindre à seulement trois courses de la fin de saison.

Le miracle Alpine

Ces conditions chaotiques ont largement profité aux deux pilotes Alpine, dont la faible compétitivité de la voiture a sans doute été effacée en partie par la pluie. Eux aussi avantagés en n’ayant pas effectué d’arrêt aux stands avant le drapeau rouge, ils verrouillent les deux plus petites marches du podium et permettent à Alpine de remonter à la sixième place du championnat constructeur devant Haas et Racing Bulls. L’écurie française reste loin des autres usines (Aston Martin mais surtout Mercedes, Red Bull, Ferrari et McLaren), mais ce résultat évite une saison 2024 trop humiliante pour elle. La belle unité entre Pierre Gasly et Esteban Ocon, alors que ce dernier doit quitter l’écurie à la fin de saison, était aussi assez belle à voir après la course.