Les moteurs peuvent-ils empêcher Max Verstappen d'être champion ?

En théorie, Max Verstappen ne peut plus être doublé au championnat du monde « pilotes » de Formule 1. A seulement quatre courses de la fin de saison, il possède toujours 47 points d’avance sur Lando Norris même si ce dernier s’est un peu rapproché lors du dernier Grand Prix du Mexique.

La fiabilité aura peut-être son mot à dire sur l’issue de la saison. Il se trouve que Max Verstappen va subir une pénalité de cinq places sur la grille de départ de la course de dimanche à cause d’un changement du moteur de sa Red Bull, l’écurie ayant épuisé tout le stock autorisé jusqu’ici.

C’est bien parti pour Lando Norris

Ajoutez à cela des McLaren semble-t-il très à l’aise sur ce circuit, Lando Norris ayant terminé en tête de la première séance d’essai libre du week-end ce vendredi devant la Mercedes de George Russell (alors que Max Verstappen n’a terminé que quinzième), et vous obtenez théoriquement un grand prix où le jeune pilote anglais peut récupérer encore une bonne poignée de points au champion du monde en titre. Cela dit, Lando Norris n’est pas non plus à l’abri d’un changement moteur imprévu d’ici la fin de saison ou d’un problème mécanique. Alors, la fiabilité peut-elle encore faire basculer l’issue du championnat du monde 2024 ? Premier élément de réponse après la course de dimanche soir, qu’on espère aussi animée que les épreuves récentes. Et dès ce soir avec la tenue, au moment où nous écrivons ces lignes, de la séance de qualification "sprint" de la petite course de demain.

Programme du Grand Prix du Brésil 2024

Vendredi 1er novembre 2024 :

Essais libres 1 à 15h15 (Canal+ Sport).

Qualifications Sprint à 19h15 (Canal+ Sport).

Samedi 2 novembre 2024 :

Sprint à 14h40 (Canal+ Sport 360).

Qualifications à 18h45 (Canal+).

Dimanche 3 novembre 2024 :

La Grille à 16h25 (Canal+).

Le Grand Prix du Brésil à 17h55 (Canal+).

Formula One, le mag à 19h45 (Canal+).