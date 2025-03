McLaren à la fête en F1, Alpine dernier

Comme prévu, cette saison 2025 du championnat de F1 n’a plus rien à voir avec les processions Red Bull des années précédentes. Et même si Mclaren semble posséder un avantage sur les autres écuries à la régulière, comme elle l’a prouvé lors de ce Grand Prix de Chine dominé par ses deux pilotes lors de la course principale, la compétition paraît bien plus ouverte que lors des précédentes saisons.

Lewis Hamilton a réussi à s’illustrer pour la première fois avec sa nouvelle écurie lors de la petite course « Sprint » du week-end, qu’il a joliment remporté devant l’excellent Max Verstappen en surclassant son coéquipier Charles Leclerc.

Les Ferrari disqualifiées

La course principale a été plus compliquée pour les Ferrari, en retrait aux qualifications et en rythme de course face aux McLaren, à la Mercedes de George Russell et même à la Red Bull de Max Verstappen. Pire encore, alors que les deux pilotes de l’écurie au cheval cabré ont franchi le drapeau à damiers en cinquième et sixième position, ils ont ensuite été disqualifiés : Charles Leclerc pour un poids de la monoplace mesuré à 799 kg au lieu des 800 réglementaires et Lewis Hamilton à cause d’un sabot du fond plat 4 mm trop usé.

Ferrari se retrouve ainsi quatrième au classement constructeurs derrière McLaren (78 points), Mercedes (57 points), Red Bull (36 points) et à égalité de points avec Williams (17).

Ocon en grâce, Alpine dernier

Au championnat pilotes, Lando Norris se retrouve en tête avec 44 points devant Max Verstappen (36), l’épatant George Russell (35), Oscar Piastri (34), Kimi Antonelli (22) et Alex Albon (16) qui domine Carlos Sainz chez Willams. A noter la très belle cinquième place finale d’Esteban Ocon sur sa modeste Haas, qui se retrouve devant les pilotes Ferrari !

A l’inverse, Alpine reste pour l’instant la seule écurie à ne pas avoir inscrit le moindre point après deux courses, à cause de la disqualification de Pierre Gasly au Grand Prix de Chine (poids non conforme) et le manque de vitesse de la voiture. Les prochains grands prix devraient tout de même mieux convenir à la formation française qui a aussi joué de malchance lors des qualifications avec plusieurs gênes lors des tours rapides.

Notons les prestations très correctes du débutant français Isack Hadjar chez Racing Bulls et surtout, celles catastrophiques de Liam Lawson chez Red Bull qui navigue systématiquement près de la dernière place en qualification comme en course. Son baquet serait déjà menacé pour la suite de la saison.