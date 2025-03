Lewis Hamilton déjà en pole avec Ferrari, ça donne l'eau à la bouche

Comme prévu, la saison 2025 du championnat du monde de Formule 1 est beaucoup plus ouverte que les précédentes où Red Bull et Max Verstappen dominaient sans concurrence. Après un Grand Prix inaugural d’Australie perturbé par la pluie où Lando Norris a évité tous les pièges pour cueillir une belle victoire devant le quadruple champion du monde en titre, les pilotes se retrouvent ce week-end au Grand Prix de Chine pour une deuxième course tout aussi serrée sur le papier.

On attendait évidemment les McLaren mais surprise, c’est la Ferrari de Lewis Hamilton qui a réussi à se distinguer tôt ce matin sur le circuit de Shanghai dans la première manche de qualifications « Sprint » de la saison. Le septuple champion du monde anglais a devancé d’un cheveu la Red Bull de Max Verstappen, alors que les deux pilotes McLaren se sont légèrement loupés dans leurs tours de Q3.

Première performance pour Lewis Hamilton

Pour Lewis Hamilton, c’est le tout premier coup d’éclat chez Ferrari après une première course où il était dominé en rythme par son coéquipier Charles Leclerc. C’est la première fois qu’il est parvenu à le devancer alors qu’il doit toujours s’habituer aux pratiques de sa nouvelle écurie et c’est probablement bon signe pour la suite.

Pas terrible pour les Français

Si le jeune Isack Hadjar s’est plutôt bien comporté dans cette qualification Sprint, Pierre Gasly a été gêné dans son tour rapide et est resté bloqué en Q1. C’est encore pire pour Esteban Ocon qui s’est fait battre par son coéquipier Oliver Bearman, bloqué en Q1 alors que ce dernier a réussi à rejoindre la Q2. Chez Aston Martin, Fernando Alonso s’est aussi fait battre par Lawrence Stroll alors que chez Williams, Carlos Sainz a été surclassé par Alex Albon. Notons enfin la dernière place de Liam Lawson sur l’autre Red Bull. Le nouveau coéquipier de Max Verstappen est déjà sous pression…

Le planning du Grand Prix de Chine 2025

Samedi 22 mars :

Course Sprint à 4h00

Qualifications de la course principale à 8h00



Dimanche 23 mars

Course à 8h00