Quel est le meilleur porte-vélos à installer sur un attelage de remorque ?

Le mois de mai s’annonce propice aux loisirs puisque l’on ne dénombre pas moins de trois ponts. Beaucoup de Français prendront la route pendant ces week-ends avec parfois leurs vélos. Si plusieurs systèmes existent, le porte-vélos fixé à l’attelage est le plus simple à manier et le plus sûr, tout en limitant au mieux la surconsommation.

Le Touring Club Suisse (TCS), qui met aussi le grille les pneumatiques, a testé quinze produits à monter sur un attelage. L’organisme met en avant les attelages équipés du Fix4Bike qui disposent de goupilles latérales, car cela améliore la stabilité des porte-vélos (compatibles) installés. Leur montage est plus convaincant et exclut quasiment toute erreur d’installation.

Si le TCS indique que les produits Uebler, XLC et Thule (sans Fix4Bike) ont obtenu de très bonnes notes, le montage (hors Fix4Bike) qui nécessite de la force de serrage présente davantage de risques d’erreur de manipulation. Toutefois, dix des équipements testés (dont les Hapro, Menabo et Fisher) peuvent être montés directement sur l’attelage dès la sortie du carton.

Lors d’un achat, le TCS conseille de veiller à ce que la fixation des bras de support soit compatible avec les vélos, mais aussi de vérifier si l’ouverture du hayon reste possible.

Les huit recommandations

Repérer la charge d’appui maximale autorisée du véhicule dans le permis de circulation ; si celle-ci est par exemple limitée à 75 kg, et si le porte-vélos pèse 20 kg, le poids maximal total des vélos transporté est de 55 kg, même si le porte-vélos présente une charge utile de 60 kg.

Déterminer le poids des vélos à transporter. On pourra ensuite vérifier si le porte-vélos souhaité permet de transporter deux vélos ou plus.

Repérer dans le mode d’emploi la charge minimale pour le montage des porte-vélos sur l’attelage.

Avant l’achat, vérifier si les bras de support et la largeur des rails conviennent aux e-bikes que l’on souhaite transporter.

Retirer les pièces dissociables et les batteries avant le trajet.

Contrôler toutes les fixations au bout de 10 kilomètres environ.

Attention lors du montage de vélos avec un cadre en carbone. Les pinces peuvent les endommager si la force exercée est trop importante.

Veuillez noter qu’un porte-vélos avec un système Fix4Bike requiert également un attelage de remorque Fix4Bike sur le véhicule.

Les résultats du test du TCS :

1er : Thule EasyFold XT F 2-bike (résultat de 82 %)

2e : Uebler I21 (résultat 80 %)

2ex : MFT Compact Fix4Bike (résultat de 80 %)

4e : Thule EasyFold XT2-bike (résultat de 79 %)

4ex : XLC Azura Xtra WT VC-C10 (résultat de 79 %)

6e : Oris Tracc Fix4Bike (résultat de 78 %)

7e : MFT Compact (résultat de 77 %)

7ex : Oris Tracc (résultat de 77 %)

9e : Hapro Altlas Premium Xfold II 2.0 (résultat de 75 %)

10e : Atera Genio Pro Advanced black edition (résultat de 74 %)

10ex : Westfalia bikelander classic (résultat de 74 %)

12e : Bullwing SR 7 (résultat de 71 %)

13e : Eufab Premium (résultat de 66 %)

14e : Fischer ProlineEvo 2 (résultat de 59 %)

15e : Menabo Antares (résultat de 56 %)